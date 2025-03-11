Не знает собственной фамилии: брат короля Чарльза III "пристыдил" Меган Маркл

Британский родственник мятежной герцогини Сассекской указал на ошибку в ее утверждениях.

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Меган Маркл фамилия - Айвар Маунтбеттен раскрыл ошибку герцогини / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Краткое содержание:

Меган Маркл заявила в своем шоу, что ее фамилия не Маркл, а Сассекс

Айвар Маунтбеттен из БКС объяснил, почему жена принца Гарри глубоко заблуждается

В начале марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера кулинарного шоу Меган Маркл "С любовью, Меган". В одном из выпусков она сделал замечание своей гостье, актрисе и ведущей Минди Калинг, за что что та назвала ее "Маркл" - жену принца Гарри возмутило, что ее до сих пор называют по девичьей фамилии, дескать она уже давно "Сассекс".

Иронично, но и сама Меган оказалась не права, ведь герцогиня Сассекская - это титул, а не фамилия. На ошибку дальней родственницы указал в комментарии для издания Vanity Fair Айвар Маунтбеттен, член британской королевской семьи и троюродный брат короля Чарльза III.

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Он рассказал, в чем ошибка Меган Маркл, которая так и не научилась разбираться в тонкостях британской королевской семьи и ее обычаях. "Это любопытно, потому что она (Меган Маркл - прим. редактора) совершенно неправа. Ее фамилия не Сассекс, а Маунтбеттен-Виндзор. Ее детей зовут Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Они не зовутся Арчи и Лилибет Сассекские, потому что Сассекс - это титул. Значит, они герцог и герцогиня Сассекские, но на самом деле он - Гарри Маунтбеттен-Виндзор, а она - Меган Маунтбеттен-Виндзор. Мой брат - маркиз Милфорд-Хейвен, но его фамилия Маунтбеттен, поэтому его зовут Джордж Маунтбеттен, маркиз Милфорд-Хейвен", - внес ясность троюродный брат британского монарха.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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