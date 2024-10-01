Вячеслав Добрынин умер после госпитализации.

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Вячеслав Добрынин умер от инсульта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viacheslav_dobrynin/, pixabay.com/

Народный артист страны-оккупанта России Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет в одной из московских больниц сегодня, 1 октября.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, о смерти артиста сообщила его жена Ирина.

видео дня "Это подтверждено. Его не стало сегодня в 10 утра", — сказала Добрынина.

Несколько дней назад композитора госпитализировали в одну из клиник Москвы. По предварительным данным, мужчина умер в результате инсульта, до этого у него уже было два инсульта.

Кто такой Вячеслав Добрынин? Вячеслав Добрынин – русский композитор, эстрадный певец. Народный артист в России.

Автор известных песен ("Ягода малина", "Синий туман", "Рыжий конь" и др.), музыки к кинофильмам, в частности к украинскому — "Приморский бульвар".

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