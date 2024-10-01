Народный артист страны-оккупанта России Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет в одной из московских больниц сегодня, 1 октября.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, о смерти артиста сообщила его жена Ирина.
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"Это подтверждено. Его не стало сегодня в 10 утра", — сказала Добрынина.
Несколько дней назад композитора госпитализировали в одну из клиник Москвы. По предварительным данным, мужчина умер в результате инсульта, до этого у него уже было два инсульта.
Кто такой Вячеслав Добрынин?
Вячеслав Добрынин – русский композитор, эстрадный певец. Народный артист в России.
Автор известных песен ("Ягода малина", "Синий туман", "Рыжий конь" и др.), музыки к кинофильмам, в частности к украинскому — "Приморский бульвар".
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Ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на популярность мужа, ресторатора Миши Кацурина, который принимает активное участие в ее сольном творчестве.
Также состоялся суд по делу Кристины Соловий и ее публичных матюков со сцены фестиваля в Черноморске. Тогда несколько зрителей написали на певицу заявление в полицию.
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