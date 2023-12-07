Не стал ждать повестки: Positiff отправился в военкомат и прошел медкомиссию

Алексей Завгородний уже давно добровольно и осознанно встал на учет.

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Positiff Завгородний стоит на учете в военкомате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Positiff (Алексей Завгородний), в отличие от своего старшего коллеги Потапа, с первых дней полномасштабной войны остается в Украине. Он не записывался в ТРО заочно, но в начале вторжения его в местную тероборону не взяли, мотивируя это тем, что творческие люди нужны, чтобы поддерживать спокойствие гражданского населения.

Тогда Позитив занялся организацией концертов и благотворительных мероприятий для военных и детей-переселенцев. На Хмельнитчине артист в свободное от выступлений время сам пошел в военкомат.

"Потом мы поехали в Хмельницкую область делать мероприятия для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете", - рассказал он в интервью УНИАН.

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Алексей отметил, что не боится призыва, и готов защищать страну с оружием в руках, как только он понадобится украинскому войску.

"Я был на полигонах и уже более или менее обучен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку - сейчас надо быть готовым ко всему", - подчеркнул Позитив.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ярослав Бескоровайный получил повестку. Актер, который волонтерит с первых дней полномасштабной войны, ждет вызова из военкомата.

Также Дмитрий Гордон пожаловался на доктора Комаровского, с которым дружит уже не один год. В шутку журналист обвинил его в том, что тот пристает к Алесе Бацман.

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