"Не сдержался": Олег Сенцов сходил на могильную плиту Путина

Сенцов пошутил в социальной сети / УНИАН

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал фото, на котором он якобы справляет нужду на могильную плиту путина.

Над этим так называемым "памятником" прикреплена табличка с надписью: "Музейный экспонат. Просьба не обсыкать". Сенцов подписал свое фото: "Не удержался".

Напомним, ранее Украинский режиссер, бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов извинился за скандальное высказывание своей сестры об Украине в Сети. Он объяснил ее слова психологическими проблемами на фоне обострения депрессии.