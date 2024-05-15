Не разлучница: Сахневич обвиняют в крахе первого брака Позитива - певец ответил

Алексей Завгородний прокомментировал слухи о том, что его новая девушка разрушила его с Андрийчук семью.

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Позитив личная жизнь - Позитив ответил на слухи о разводе с Андрийчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych, instagram.com/positiff

В начале мая украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний подтвердил свой роман с хореографом и партнершей по проекту "Танцы со звездами" Юлией Сахневич. Влюбленные скрывали свои отношения более трех лет.

Примечательно, что столько же времени прошло с момента развода артиста с его первой супругой Анной Андрийчук. После того, как Позитив и Сахневич официально объявили, что они вместе, стали появляться слухи о том, что танцовщица стала одной из причин разрыва ее возлюбленного с женой.

Начался ли роман Сахневич и Позитива тогда, когда музыкант был еще женат, прокомментировал сам Завгородний. В интервью для Люкс ФМ он ответил на каверзный вопрос.

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"Это не так. Это было после того, как мы закончили с бывшей отношения. Так же и у Юли. К такому хейтерству вообще никак не отношусь", - уверенно заявил Позитив.

Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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