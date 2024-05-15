УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не разлучница: Сахневич обвиняют в крахе первого брака Позитива - певец ответил

Анна Подгорная
15 мая 2024, 14:23
53
Алексей Завгородний прокомментировал слухи о том, что его новая девушка разрушила его с Андрийчук семью.
Юлия Сахневич, Алексей Завгородний
Позитив личная жизнь - Позитив ответил на слухи о разводе с Андрийчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych, instagram.com/positiff

В начале мая украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний подтвердил свой роман с хореографом и партнершей по проекту "Танцы со звездами" Юлией Сахневич. Влюбленные скрывали свои отношения более трех лет.

Примечательно, что столько же времени прошло с момента развода артиста с его первой супругой Анной Андрийчук. После того, как Позитив и Сахневич официально объявили, что они вместе, стали появляться слухи о том, что танцовщица стала одной из причин разрыва ее возлюбленного с женой.

Начался ли роман Сахневич и Позитива тогда, когда музыкант был еще женат, прокомментировал сам Завгородний. В интервью для Люкс ФМ он ответил на каверзный вопрос.

видео дня

"Это не так. Это было после того, как мы закончили с бывшей отношения. Так же и у Юли. К такому хейтерству вообще никак не отношусь", - уверенно заявил Позитив.

Кто такой Позитив?

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее звезда шоу "Танці з зірками", ведущая Иванна Онуфрийчук, раскрыла пол будущего ребенка. В апреле она сообщила, что ждет первенца от казахского бизнесмена.

Также певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Вместе они отправились на отдых в Португалию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алексей Завгородний Позитив новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте: в ОП сделали заявление

Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте: в ОП сделали заявление

13:46 Украина
РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

13:04 Украина
В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

12:45 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии 16496

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа 10852

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики 8337

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

Слизней в саду больше не будет: какие 4 растения лучше всего отпугивают вредителей 8325

Слизней в саду больше не будет: какие 4 растения лучше всего отпугивают вредителей

Последние новости

14:23

Не разлучница: Сахневич обвиняют в крахе первого брака Позитива - певец ответил

14:10

Неоднозначный вариант: эксперты самое полезное и безопасное мясо - рейтингВидео

13:57

Широкомасштабного наступления не будет: эксперт рассказал о ситуации в Харькове

13:52

Популярная украинская певица показала своего бойфренда, младше ее на 18 лет

13:46

Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте: в ОП сделали заявление

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – МаломужЯдерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж
13:20

Шокировала бескультурием: в террористической РФ смеются над бешеными плясками БузовойВидео

13:14

Разметут мгновенно: супер вкусный куриный рулет с идеальной начинкойВидео

13:04

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

12:45

В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

Реклама
12:37

Ядерный шантаж на паузу: Китай может убедить Путина - Кулик

12:27

В СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза

12:21

Самый очевидный момент: стюардесса рассказала, почему нельзя засыпать в самолетеВидео

12:07

Чем классическая водка отличается от особой: бармен дал простой ответВидео

12:04

"Я вернулся": беглец Влад Яма ошарашил поклонников

11:55

В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

11:54

"Китай будет играть в большие переговоры": Кулик объяснил, может ли Си надавить на Путина

11:44

Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны - Кулик

11:20

Церковный праздник 16 мая: что запрещено делать на святого Феодора

11:17

"Я красивая и худая, выкусите": любительница Мальдив Пренткович опустила своих подписчиков

11:10

Пошли в наступление и хотят переговоров: в СНБО раскрыли, что задумали россияне

Реклама
11:09

"Враг занимает позиции на улицах": в полиции рассказали о ситуации в ВолчанскеВидео

10:58

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Быкам - сплошные обиды, Тиграм - конфликты

10:27

Украинскую делегацию оштрафовали на Евровидении-2024 - причина

10:24

Путин поддержал мирный план Китая: Госдеп США сделал важное обращение к КНР

10:17

Женщина нашла в холодильнике тайную этикетку: овощи годами хранились неправильно

10:17

"Сложная ситуация": в Пентагоне обеспокоены положением дела на фронте

10:05

"С папой на фотографии": подруга престарелого Петросяна рассказала о рождении его ребенка

09:43

Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получитьВидео

09:41

В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

09:25

Гороскоп на завтра 16 мая: Скорпионам - неожиданная встреча, Близнецам - неудачная поездка

09:06

По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

09:05

Коррупция Шойгу была нашим неплохим союзникоммнение

09:00

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

08:55

"Готовимся к обороне": в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

08:53

Аж светится: певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером

08:46

США могут предоставить Украине батарею Patriot с радарами - Bloomberg

08:15

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

07:58

"Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"

07:42

Темп наступления РФ замедлился: оккупанты применили новую тактику на Харьковщине - ISW

07:10

Найти леопарда за 3 секунды смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

Реклама
06:48

Было около 20 ракет: оккупанты заявили о массированной атаке на Севастополь

06:00

Наши грабли не уникальны: как Украине победить в войнемнение

05:37

"Будет играть на грани фола": Маломуж оценил, решится ли Путин на ядерный удар

04:27

Что с линией обороны под Харьковом: в Раде хотят вызвать военных "на ковер"

03:55

Что нужно выбросить 15 мая, чтобы избавиться от всех проблем: приметы

03:30

Удары по Украине и ЕС: генерал-разведчик раскрыл сценарий ядерных учений РФ

03:00

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

02:34

Путин готовится к переговорам с Украиной: Пономарев назвал главную цель РФ

02:00

Дэвид Бекхэм показал своего петуха и курочек

01:39

ВСУ отступили на Харьковщине: в Генштабе рассказали подробности

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять