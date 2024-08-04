"Не просто так сменил стиль": у звезды Голосу країни обнаружили рак

Виктор Никифоров рассказал, на какой стадии находится его болезнь, и как он обнаружил, что болен онкологией.

https://stars.glavred.info/ne-prosto-tak-smenil-stil-u-zvezdy-golosu-krajini-obnaruzhili-rak-10585616.html Ссылка скопирована

Виктор Никифоров Голос країни - у Никифорова из Gorim! нашли рак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorim_music

Украинский музыкант, певец и сооснователь музыкального проекта Gorim! Виктор Никифоров стал известен благодаря участию в шоу Голос країни. Он дважды сиял на сцене проекта - в 7 и 11 сезонах. Сперва он попал в команду Сергея Бабкина, затем - Тины Кароль.

Никифоров не победил на шоу, но получил стимул продолжать творить и создавать музыку. Недавно его поклонники заметили, что артист сильно изменил имидж, в частности побрил голову. Тогда певец признался в своем блоге в Instagram, что у него обнаружили онкологию.

"У меня рак - лимфома Ходжкина 2 стадии. И я сейчас нахожусь на химиотерапии. Лечат меня в Институте рака, чувствую себя хорошо. Делюсь с вами этим, потому что сейчас это важный аспект моей жизни и это трудно будет скрыть, особенно со временем лечения", - рассказал Виктор.

Также он поделился, как именно узнал о болезни. Весной музыкант переболел ОРВИ, которая дала странные побочные эффекты - его лимфоузлы сильно увеличились в размерах. После ряда анализов, обследований и удаления лимфоузла для проведения гистологии стало понятно, что у Никифорова онкология. Сейчас Виктор проходит второй курс химиотерапии по протоколу ABVD, после которого будет повторное обследование, чтобы определить динамику и дальнейшее лечение.

Также Виктор Никифоров отмечает, что отказываться от музыки из-за болезни не планирует.

Виктор Никифоров Голос країни - у Никифорова из Gorim! нашли рак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorim_music

Смотрите видео выступления Виктора Никифорова на "слепых прослушиваниях" в 11 сезоне шоу Голос країни:

Что такое Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Злата Огневич напугала поклонников результатами обследования, согласно которым в ее организме стали накапливаться опасные вещества.

Также Александр Пономарев раскрыл свое мнение о каминг-ауте дочери, который она совершила страстным поцелуем во время отдыха со своей возлюбленной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред