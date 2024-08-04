"Не просто так сменил стиль": у звезды Голосу країни обнаружили рак

Украинский музыкант, певец и сооснователь музыкального проекта Gorim! Виктор Никифоров стал известен благодаря участию в шоу Голос країни. Он дважды сиял на сцене проекта - в 7 и 11 сезонах. Сперва он попал в команду Сергея Бабкина, затем - Тины Кароль.
Никифоров не победил на шоу, но получил стимул продолжать творить и создавать музыку. Недавно его поклонники заметили, что артист сильно изменил имидж, в частности побрил голову. Тогда певец признался в своем блоге в Instagram, что у него обнаружили онкологию.
"У меня рак - лимфома Ходжкина 2 стадии. И я сейчас нахожусь на химиотерапии. Лечат меня в Институте рака, чувствую себя хорошо. Делюсь с вами этим, потому что сейчас это важный аспект моей жизни и это трудно будет скрыть, особенно со временем лечения", - рассказал Виктор.
Также он поделился, как именно узнал о болезни. Весной музыкант переболел ОРВИ, которая дала странные побочные эффекты - его лимфоузлы сильно увеличились в размерах. После ряда анализов, обследований и удаления лимфоузла для проведения гистологии стало понятно, что у Никифорова онкология. Сейчас Виктор проходит второй курс химиотерапии по протоколу ABVD, после которого будет повторное обследование, чтобы определить динамику и дальнейшее лечение.
Также Виктор Никифоров отмечает, что отказываться от музыки из-за болезни не планирует.
Смотрите видео выступления Виктора Никифорова на "слепых прослушиваниях" в 11 сезоне шоу Голос країни:
Что такое Голос країни?
Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).
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