Не написал следующую книгу: на войне погиб украинский писатель

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский писатель, юрист и военнослужащий Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".
Об этом на странице в Instagram сообщило издательство "Книгарня є".
"Он погиб, так и не написав следующую книгу. В 2014-2015 годах Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР. До 24 февраля 2022 успешно занимался адвокатской деятельностью. В начале полномасштабного вторжения был разведчиком-пулеметчиком, а уже впоследствии стал командиром роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны ВСУ", - сообщает издательство.
Коллеги также сообщают, что Василий погиб в районе поселка Нью-Йорк, когда пошел забирать своих погибших собратьев.
"Люди и время – это невосстановимые ресурсы. Все остальное можно восстановить" – говорил позывной "Адвокат".
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