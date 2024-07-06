Не написал следующую книгу: на войне погиб украинский писатель

Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР.

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В Украине погиб писатель, спасая своих товарищей / Коллаж Главред, фото Книгарня є

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский писатель, юрист и военнослужащий Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".

Об этом на странице в Instagram сообщило издательство "Книгарня є".

"Он погиб, так и не написав следующую книгу. В 2014-2015 годах Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР. До 24 февраля 2022 успешно занимался адвокатской деятельностью. В начале полномасштабного вторжения был разведчиком-пулеметчиком, а уже впоследствии стал командиром роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны ВСУ", - сообщает издательство.

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Коллеги также сообщают, что Василий погиб в районе поселка Нью-Йорк, когда пошел забирать своих погибших собратьев.

"Люди и время – это невосстановимые ресурсы. Все остальное можно восстановить" – говорил позывной "Адвокат".

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