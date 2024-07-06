УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не написал следующую книгу: на войне погиб украинский писатель

Алена Кюпели
6 июля 2024, 00:36
16
Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР.
В Украине погиб писатель, спасая своих товарищей
В Украине погиб писатель, спасая своих товарищей / Коллаж Главред, фото Книгарня є

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский писатель, юрист и военнослужащий Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".

Об этом на странице в Instagram сообщило издательство "Книгарня є".

"Он погиб, так и не написав следующую книгу. В 2014-2015 годах Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР. До 24 февраля 2022 успешно занимался адвокатской деятельностью. В начале полномасштабного вторжения был разведчиком-пулеметчиком, а уже впоследствии стал командиром роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны ВСУ", - сообщает издательство.

видео дня

Коллеги также сообщают, что Василий погиб в районе поселка Нью-Йорк, когда пошел забирать своих погибших собратьев.

"Люди и время – это невосстановимые ресурсы. Все остальное можно восстановить" – говорил позывной "Адвокат".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее сообщалось, что звезда шоу "Лига Смеха" и воин Виктор Розовый получил тяжелое ранение в голову. С осколочной травмой воина вывозили с поля боя более 200 километров.

Напомним, жена Виктора Розового рассказала о состоянии комика после ранения в голову. Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию после тяжелой травмы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина и Британия подпишут беспрецедентное 100-летнее соглашение - Зеленский

Украина и Британия подпишут беспрецедентное 100-летнее соглашение - Зеленский

23:03 Политика
650 тысяч оккупантов готовы к наступлению: Згурец назвал критические направления

650 тысяч оккупантов готовы к наступлению: Згурец назвал критические направления

22:51 Украина
Россияне продвинулись на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

Россияне продвинулись на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

21:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря 33578

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику 5743

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику

Мирный план завершения войны уже стал известным? 4924

"Мирный план" завершения войны уже стал известным?

“Будьте готовы. Вся страна”: назван самый тяжелый период для Украины - прогноз 4033

"Будьте готовы. Вся страна": назван самый тяжелый период для Украины - прогноз

Последние новости

01:34

Как проверить наблюдательность: нужно найти 6 отличий за 23 секунды

01:10

Они забрали дом: российские оккупанты украли дом Джамалы в Крыму

00:36

Не написал следующую книгу: на войне погиб украинский писатель

00:12

У мисс Москва отобрали корону прямо на сцене

00:05

Россия начала операцию "Мир": в ЦПД предупредили о "тайных переговорах"

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
05 июля, пятница
23:37

Ирина Билык выдала секрет своего младшего сына и поделилась редким фото

23:03

Без водяной бани: что будет, если не стерилизовать банки - ответ неочевиденВидео

23:03

Украина и Британия подпишут беспрецедентное 100-летнее соглашение - Зеленский

22:51

650 тысяч оккупантов готовы к наступлению: Згурец назвал критические направления

Реклама
22:38

Путинистка Лолита Милявская в страхе заперлась дома - что случилось

22:08

"Побои и угрозы": Анна Семенович увела женатого мужчину из семьи

21:54

Россияне продвинулись на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

21:43

Четверо погибших и более 20 раненых: россияне безжалостно обстреляли Донецкую область

21:33

"Мой организм сказал стоп": Наталья Могилевская сделала срочное заявление

21:05

Томаты ошарашат небывалым урожаем: как спасти помидоры от фитофторыВидео

20:51

Война на истощение: генерал сделал серьезное заявление о победе России в войне

20:42

Света может стать больше: Зеленский сообщил о ходе переговоров с ЕС

20:06

Patriot от Германии уже в Украине: Зеленский раскрыл о новой поставке

19:59

РФ применила "Авдеевскую тактику": известна причина продвижения РФ возле Торецка

19:37

НАТО хочет призвать страны к стандартизации боеприпасов: какая угроза для Украины

Реклама
19:31

Погода немного меняется: в каких областях будут дожди

19:13

Копеечное средство спасет весь урожай: как навсегда избавиться от сорняковВидео

19:10

Россия хочет открыть третий фронт в Украине и выбрала направлениемнение

18:43

Графики отключения света на 6 июля: в какие часы ограничения будут большими

18:41

Чем можно уничтожить березку полевую на огороде: результат ошеломит всехВидео

18:23

Арестуют счета и имущество: что ждет некоторых оштрафованных ТЦК граждан - Минюст

18:19

Страну атаковала сильнейшая 9-балльная магнитная буря: когда закончится шторм

17:58

Путин пожаловался Орбану на Украину и выдвинул циничные требования - что известноВидео

17:22

Жителям села в Британии запрещено жить в своих домах - в чем причина

16:58

Кому нужна заморозка войны в Украине?Видеоблоги

16:47

"Россияне боятся": в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка

16:42

Эрдоган заявил, что Путин миротворец, а западные лидеры провоцируют войну

16:26

ОККО и "Повернись живим" передали еще 50 гранатометов подразделениям ТрО. Инициатива ОКО по ОКО 2 завершена

16:22

Полное закрытие неба над Украиной: известно, возможно ли достичь такого эффекта

16:07

Лидер легендарной западной рок-группы на концерте ярко поддержал Украину

16:04

Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

15:50

Можно заниматься уборкой или нет: важные приметы 6 июля

15:40

За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях

15:40

Орбан в Москве - что сказал Путин венгерскому премьеру об Украине

15:36

Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить домВидео

Реклама
15:34

"Будьте готовы. Вся страна": назван самый тяжелый период для Украины - прогноз

15:29

Жара в Украине усилится: в каких областях температура будет зашкаливать

15:21

Какой расход топлива у генератора: электричество будет во время долгих отключенийВидео

15:13

"Это не последняя": в ГУР раскрыли новые детали тайной операции "Рыбалка"

15:09

Как ловить щуку летом: охота на настоящий трофей

15:04

У россиян есть успехи: враг развивает наступление на Торецком направлении - DeepState

14:33

Нескучный салат из огурцов за 5 минут: шикарный рецептВидео

14:28

Целый день со светом: названы даты, когда в областях вообще не будет ограничений

14:26

Можно ли запивать таблетки чем-то кроме воды - ответ специалистов

14:18

Почему собака начинает выть: что происходит и не вещует ли это беду

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять