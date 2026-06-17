"Не могло быть": Ольга Мартыновская сделала гневное заявление

Ольга Мартыновская сделала новое заявление относительно своей работы.

https://stars.glavred.info/ne-moglo-byt-olga-martynovskaya-sdelala-gnevnoe-zayavlenie-10773524.html Ссылка скопирована

Ольга Мартыновская сделала заявление / Коллаж Главред, фото Instagram/olga_martynovska

Кратко:

О каком скандале идет речь

Что сообщила Ольга Мартыновская

Известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая получила волну жесткого хейта после интервью Маше Ефросининой, сделала резкое заявление, обращаясь к СМИ.

На своей странице в Instagram, Мартыновская сделала перепост от бренда и попросила проверять факты.

видео дня

"Сейчас в сети распространяется информация, которая не имеет ко мне никакого отношения. Прошу медиа проверять факты перед публикациями, а не распространять непроветренные факты", - написала Оля.

Ольга Мартыновская сделала заявление / Скриншот

Речь идет о том, что якобы бренды стали отказываться от сотрудничества со звездой. Между тем, по словам Ольги, она никогда и не сотрудничала с брендами, о которых стали писать в сети.

Ольга Мартыновская угодила в скандал / скрин из видео

"В последние дни вокруг нашего бренда возникла ситуация, которую мы считаем важным прояснить. Ранее мы опубликовали заявление о прекращении сотрудничества с блоггершей, которое стало фигуранткой резонансной ситуации, связанной с возможным жестоким обращением с животными. В этой публикации мы сознательно не указывали имя человека, поскольку для нас важна была не персоналия, а позиция бренда относительно придерживающихся ценностей. К сожалению, из-за совпадения по времени с другой публичной историей наше заявление было ошибочно связано отдельными медиа с Ольгой Мартыновской. Хотим официально отметить: наша публикация никоим образом не касалась Ольги Мартыновской. Embroidery Gam никогда не имел с ним коммерческого сотрудничества, совместных проектов или партнерских отношений", - написал бренд.

Скандал с Ольгой Мартыновской

Скандал разгорелся во время разговора шеф-повара и автора книг Ольги Мартыновской с телеведущей Машей Ефросининой. В ходе интервью Мартыновская вспоминала свое детство и то, как играла с животными. Признание вызвало огромный резонанс в сети и на повара обрушилась волна жесткого хейта.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины, продемонстрировал свое истинное отношение к своим соотечественникам-россиянам.

Ранее также известная украинская телеведущая и дочь оголтелой путинистки Снежаны Егоровой Стася Ровинская, похудела на ошеломительные 15 килограмм.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред