УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

Элина Чигис
8 марта 2024, 18:30
Елена Зеленская в детстве мечтала стать стюардессой и даже не думала, что будет женой президента.
Елена Зеленская
Елена Зеленская рассказала, кем хотела стать в детстве / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своими детскими мечтами. Оказывается, она хотела стать стюардессой.

Об этом Зеленская рассказала в новом выпуске шоу "Мир наизнанку", также она поделилась, чем занималась после учебы.

"В школе часто задавали написать сочинение: "Кем ты хочешь быть в будущем?" Я написала сочинение, что хочу быть стюардессой. Казалось, это такая романтическая профессия – у них форма, и они ходят в самолетах такие прекрасные. Я училась в университете – это было городское строительство и хозяйство, я должна была быть строителем, работала на телевидении. Я была сценаристом юмористических программ, а потом еще и редактором", – рассказала Зеленская.

видео дня

Первая леди также призналась, что никогда не мечтала стать первой леди Украины.

"Потом мой муж стал президентом, и у меня совсем другая работа. Никогда не мечтала быть женой президента. Но мне кажется, что мало кто об этом мечтает. Возможно, есть такие люди", – добавила супруга украинского президента Владимира Зеленского.

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Добавим, недавно Владимир Зеленский рассказал, что вынужден жить отдельно от семьи и тогда же сказал свою фразу о завтраках, которая разошлась на мемы.

А также Елена Зеленская прокомментировала скандальное открытое письмо основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса с кремлевскими нарративами и призывом к украинцам перестать защищать свою страну от российских оккупантов.

Читайте больше о Зеленской:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Елена Зеленская новости Украины
Реклама

Главное за день

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:36 Политика
Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

19:06 Синоптик
Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:50 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке 4095

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря 2947

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео 2335

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео

Прекрасно проведем время : Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой 2121

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Последние новости

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

Реклама
17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

17:03

За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

16:33

Зеленский – об атаке РФ на Одессу во время его визита: ракета ударила в 300-400 метрах

16:24

Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

16:22

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

16:20

"На руку Путину": Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины

15:55

Что нужно сделать 9 марта, чтобы не навлечь беду: важные приметы и запреты

Реклама
15:54

Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ

15:42

Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

15:26

Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

15:25

Украинские активисты-антикоррупционеры виноваты, что Запад не дает Украине оружие – СупрунВидео

15:21

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

15:16

Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника

15:05

Нужно иметь "зрение орла", чтобы найти 2 потерянных предмета: сложная оптическая иллюзия

15:05

Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плечеВидео

14:38

"Бой века": Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком

14:33

Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и СоловийВидео

14:22

Новолуние 10 марта: жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову

14:19

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

14:18

В Киеве обнаружили очередной мошеннический call-центр, его работники избили журналистов

13:46

Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

13:45

Сотни штурмовиков "покрошили" вместе с техникой: у РФ крупные потери на востоке

13:44

Когда можно есть после тренировки: тренер рассказала о самых больших ошибкахВидео

13:36

Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента

13:27

"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

13:24

Когда в Украине заработает новый закон о мобилизации: в Раде дали ответ

12:57

Жители Украины обязаны заплатить налоги: за что и сколько нужно отдать государству

Реклама
12:47

"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

12:44

В Украине ограничат переводы по картам: кого коснутся изменения

12:32

"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

12:30

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видеоВидео

12:21

Зеленский отправится с визитом в Турцию: что анонсировали в ОП

12:09

Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский

11:55

Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой

11:54

Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну

11:51

"Это ужасно": принц Гарри связался с принцем Уильямом

11:39

Ударит мороз -6 градусов и будут дожди: когда погода принесет неприятный "сюрприз"

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять