"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своими детскими мечтами. Оказывается, она хотела стать стюардессой.
Об этом Зеленская рассказала в новом выпуске шоу "Мир наизнанку", также она поделилась, чем занималась после учебы.
"В школе часто задавали написать сочинение: "Кем ты хочешь быть в будущем?" Я написала сочинение, что хочу быть стюардессой. Казалось, это такая романтическая профессия – у них форма, и они ходят в самолетах такие прекрасные. Я училась в университете – это было городское строительство и хозяйство, я должна была быть строителем, работала на телевидении. Я была сценаристом юмористических программ, а потом еще и редактором", – рассказала Зеленская.
Первая леди также призналась, что никогда не мечтала стать первой леди Украины.
"Потом мой муж стал президентом, и у меня совсем другая работа. Никогда не мечтала быть женой президента. Но мне кажется, что мало кто об этом мечтает. Возможно, есть такие люди", – добавила супруга украинского президента Владимира Зеленского.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Добавим, недавно Владимир Зеленский рассказал, что вынужден жить отдельно от семьи и тогда же сказал свою фразу о завтраках, которая разошлась на мемы.
А также Елена Зеленская прокомментировала скандальное открытое письмо основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса с кремлевскими нарративами и призывом к украинцам перестать защищать свою страну от российских оккупантов.
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