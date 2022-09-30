"Не хочу брать на душу грех убийства": в РФ покончил с собой рэпер из-за мобилизации

Российские военные, мобилизация в россии / ua.depositphotos.com, Telegram

Российские СМИ сообщают, что в Краснодаре из-за мобилизации покончил с собой репер Walkie Т. Причиной смерти стала мобилизация в России, а также неспособность молодого мужчины убивать.

По информации российских Телеграмм-каналов, перед смертью Walkie T опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не хочет быть мобилизованным: "На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека — на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям".

Walkie T добавил, что у него есть отсрочка от мобилизации, потому что он лежал в психоневрологическом диспансере. "Но мне кажется, что в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную", — сказал он.

Парень попросил прощения у всех, кто его любит и дал понять, что не хочет умирать от рук людей, "на которых они напали". Поэтому его последнее решение будет связано со способом смерти.

Отметим, что молодому мужчине было всего 27 лет. Он выпал с большой высоты.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

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