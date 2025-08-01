Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не говорил о многом: раскрыта настоящая причина смерти Халка Хогана

Анна Подгорная
1 августа 2025, 09:20
94
71-летний Хоган до последнего старался поддерживать образ мощного и всесильного великана.
Халк Хоган
Халк Хоган причина смерти - от чего умер рестлер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте больше:

  • От чего умер Халк Хоган
  • Чем болел Халк Хоган

Американский рестлер, шоумен и актер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года. В своем доме в Клируотере, Флорида, он перенес остановку сердца. Реанимационные процедуры проводились 30 минут, после чего Хогана доставили на карете скорой помощи в больницу Мортон Плант, где он был объявлен мертвым.

Жизнь звезды унес острый инфаркт миокарда, сообщает издание Page Six. Центр судебной медицины округа Пинеллас в заключении о смерти и соглашении о кремации отметил, что смерть наступила по естественным причинам.

видео дня

Хоган имел в анамнезе фибрилляцию предсердий и хронический лимфолейкоз. Онкологию шоумен скрывал от общественности. Также известно, что в мае Халк Хоган перенес серьезную операцию на шейном отделе позвоночника.

Халк Хоган умер
Халк Хоган причина смерти - от чего умер рестлер / instagram.com/hulkhogan

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летняя Памела Андерсон начала встречаться с 73-летней суперзвездой. Новый возлюбленный признался в нежных чувствах еще в октябре 2024-го, но тайное стало явным лишь сейчас.

Также стало известно, что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом. Романтическая история актеров закончилась еще 20 лет назад, но Питт все еще приглядывает за бывшей женой.

Читайте также:

О персоне: Халк Хоган

Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа) - американский рестлер, актер, телеведущий, предприниматель и музыкант. Он считался самой узнаваемой звездой рестлинга во всём мире и самым популярным рестлером 1980-х годов, сообщает Википедия. Наиболее известные фильмы: "Коммандо из пригорода", "Мистер няня", "Силач Санта-Клаус".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко

10:05Интервью
"Нельзя исключать": ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси

"Нельзя исключать": ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси

09:56Мир
ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

08:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Китайский гороскоп на сегодня 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Китайский гороскоп на сегодня 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

Последние новости

10:18

Путин мечтал об аннексии Крыма еще в 90-х: доказательства нашли в архивах

10:05

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко

10:03

В Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги: какие сроки

09:57

"От предыдущих диагнозов не отошла": дочь Мирошниченков серьезно заболела

09:56

"Нельзя исключать": ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
09:21

Беда будет преследовать: можно ли спать напротив зеркала - священник ответил

09:20

Не говорил о многом: раскрыта настоящая причина смерти Халка Хогана

09:09

"Маленькую жизнь прожили": Елена Шоптенко потеряла близкого человека

09:08

Какие последствия сокращения срока ультиматума Трампа?мнение

Реклама
08:54

ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

08:20

Россияне переходят на сторону ВСУ, сливая данные о технике и штабах РФ - "АТЕШ"

08:09

В Киеве резко выросло число жертв удара РФ: из-под руин дома достают тела погибшихФотоВидео

08:04

Трамп наносит удар по Индии и Путинумнение

07:33

Бомбы, РСЗО и дроны: РФ более 600 раз ударила по Запорожской области, есть раненые

06:00

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо помочь кроликам найти морковку

05:25

Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця": учитель объяснилаВидео

04:47

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

04:30

Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жаруВидео

03:45

Поймают удачу за хвост 1 августа: двум знакам зодиака судьба подготовила сюрпризы

Реклама
03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем джипа за 23 с

02:20

Гороскоп на август 2025 для Раков: назван самый сильный день, когда исполнятся мечты

02:17

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

01:30

Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

01:05

Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

01:03

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

00:16

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:05

Гороскоп на август 2025: Стрельцы получат уникальный шанс и дар судьбыВидео

31 июля, четверг
23:59

Давилась и выла: Лорак поразила бесталанным пением мирового хитаВидео

23:48

"Был шокирован": Джастин Тимберлейк раскрыл свой тяжелый диагноз

23:40

"Ответ будет соразмерным": МИД Украины сделало серьезное предупреждение Никарагуа

23:24

Сны предупреждают о большем, чем кажется: эксперты растолковали самые популярные

23:15

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

22:40

"Ее жизнь оборвалась очень рано": из-за вражеского удара в Киеве погибла полицейскаяФото

22:36

Мать-путинистка юмориста Реввы угрожает раскрыть неприятную правду про него

22:27

Он просто демонстрирует слабость: госсекретарь США высмеял ядерные фантазии Медведева

22:24

На Украину надвигается антициклон: где и когда ждать дождей с грозами

21:41

"Хотят там закрепиться": Зеленский о двух городах, на которые "суют" оккупантыВидео

21:33

Гороскоп на август 2025: Близнецов ждет месяц подарков и приятных сюрпризов

21:24

Утром или вечером: когда лучше всего поливать огород и какой водой

Реклама
21:20

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих порВидео

21:08

Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

21:04

Почему нельзя копать чеснок и лук, когда в селе умер человек: ответ священникаВидео

20:54

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся: кто стал причиной

20:28

"Пусть меня не ищут": куда пропал Николай Гнатюк на самом деле

20:22

Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину

20:22

Ни один чай из магазина не сравнится: ТОП-8 трав, которые стоит засушить в августе

20:10

Какие были "позывные" у князей Киевской Руси - раскрыт малоизвестный фактВидео

20:05

Почему РФ игнорирует ультиматум Трампа: СМИ объяснили, что стоит за упрямством Путина

20:02

"Это новое лицо": предательницу Ани Лорак не узнали поклонники

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять