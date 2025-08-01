Не говорил о многом: раскрыта настоящая причина смерти Халка Хогана

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Американский рестлер, шоумен и актер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года. В своем доме в Клируотере, Флорида, он перенес остановку сердца. Реанимационные процедуры проводились 30 минут, после чего Хогана доставили на карете скорой помощи в больницу Мортон Плант, где он был объявлен мертвым.
Жизнь звезды унес острый инфаркт миокарда, сообщает издание Page Six. Центр судебной медицины округа Пинеллас в заключении о смерти и соглашении о кремации отметил, что смерть наступила по естественным причинам.
Хоган имел в анамнезе фибрилляцию предсердий и хронический лимфолейкоз. Онкологию шоумен скрывал от общественности. Также известно, что в мае Халк Хоган перенес серьезную операцию на шейном отделе позвоночника.
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О персоне: Халк Хоган
Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа) - американский рестлер, актер, телеведущий, предприниматель и музыкант. Он считался самой узнаваемой звездой рестлинга во всём мире и самым популярным рестлером 1980-х годов, сообщает Википедия. Наиболее известные фильмы: "Коммандо из пригорода", "Мистер няня", "Силач Санта-Клаус".
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