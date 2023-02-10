Не до плясок: Киркорову срочно вызвали врачей

Киркорову диагностировали бронхит, а более детальное обследование показало, что в правом легком звезды почти литр жидкости.

Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Отец известного российского певца Филлипа Киркорова, который открыто поддержал войну в Украине и диктатора Путина, Бедрос Киркоров вновь оказался под присмотром врачей.

О состоянии 90-летнего музыканта пришли тревожные новости.

В начале декабря прошлого года отец Филиппа Киркорова уже попадал в больницу из-за проблем с легкими, а в конце января этого года к проблемам с дыханием добавилось сердце и хронические болячки звезды.

Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько дней у артиста было затруднено дыхание.

"У него резко упало давление, пришлось вызвать неотложку", - , сообщают СМИ со ссылкой на сиделку артиста.

Терапевт диагностировал Бедросу Киркорову бронхит, а более детальное обследование показало, что в правом легком звезды почти литр жидкости.

Как ранее сообщал Главред, 90-летний Бедрос рассказал, что его дитятко Филипп сильно грустит из-за того, что стал запрещенным в Украине, которую Бедрос почему-то упорно называет республикой.

"Ему жалко, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звания", - рассказал Киркоров-старший.

К слову, звание Народного артиста Филиппу Киркорову было вручено во времена президентства Виктора Ющенко в 2008 году.

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