"Не дает заснуть": украинский певец признался, что устроился в школу ради брони

Певец Brykulets обучает учеников 9-11 классов писать песни.

https://stars.glavred.info/ne-daet-zasnut-ukrainskiy-pevec-priznalsya-chto-ustroilsya-v-shkolu-radi-broni-10774118.html Ссылка скопирована

Певец Brykulets обучает учеников 9-11 классов писать песни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brykulets

Кратко:

Певец Brykulets работает в госучреждении

Ученики певца пишут песни о любви

Популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.

В интервью для проекта "СучЦукрМуз" на вопрос, с какой целью он работает в госучреждении - для бронирования или же "от души" - исполнитель ответил:

видео дня

"Частично, что же я могу сказать".

По его словам, он обучает учеников 9-11 классов писать песни.

"Ну, я им просто рассказываю о таком виде досуга, как написание песен. Что они могут все, что угодно… все, что их мучит… я с такой терапевтической стороны больше все-таки к этому подхожу… Выпустить то, что волнует, что не дает заснуть… Не все пишут. Но те, кто пишет, пишут о любви", - уточнил артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Кто из украинских артистов имеет бронь от мобилизации

Украинский актер Роман Луцкий живет в Ивано-Франковске, а в Киев приезжает по работе. Артист признался, что несколько раз его останавливали работники ТЦК, но он имеет "бронь". Отсрочку он получил как актер Ивано-Франковского национального театра.

Украинский певец и музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil it) является мужчиной призывного возраста. Однако, по словам самого артиста, на данный момент уже два года имеет бронь от мобилизации.

Читайте также:

О персоне: BRYKULETS BRYKULETS - украинский исполнитель в жанрах поп, хип-хоп и фанк. Участник Национального отбора на Евровидение-2025 (прошел в лонглист). Наиболее популярные песни: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред