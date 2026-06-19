"Не дает заснуть": украинский певец признался, что устроился в школу ради брони

Кратко:
- Певец Brykulets работает в госучреждении
- Ученики певца пишут песни о любви
Популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.
В интервью для проекта "СучЦукрМуз" на вопрос, с какой целью он работает в госучреждении - для бронирования или же "от души" - исполнитель ответил:
"Частично, что же я могу сказать".
По его словам, он обучает учеников 9-11 классов писать песни.
"Ну, я им просто рассказываю о таком виде досуга, как написание песен. Что они могут все, что угодно… все, что их мучит… я с такой терапевтической стороны больше все-таки к этому подхожу… Выпустить то, что волнует, что не дает заснуть… Не все пишут. Но те, кто пишет, пишут о любви", - уточнил артист.
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Кто из украинских артистов имеет бронь от мобилизации
Украинский актер Роман Луцкий живет в Ивано-Франковске, а в Киев приезжает по работе. Артист признался, что несколько раз его останавливали работники ТЦК, но он имеет "бронь". Отсрочку он получил как актер Ивано-Франковского национального театра.
Украинский певец и музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil it) является мужчиной призывного возраста. Однако, по словам самого артиста, на данный момент уже два года имеет бронь от мобилизации.
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О персоне: BRYKULETS
BRYKULETS - украинский исполнитель в жанрах поп, хип-хоп и фанк. Участник Национального отбора на Евровидение-2025 (прошел в лонглист). Наиболее популярные песни: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".
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