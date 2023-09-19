"Не была готова": Маринина раскрыла последствия ее публичных обвинений Войтенко

После пережитого домашнего насилия со стороны актера Валентина Маринина стала скрываться.

https://stars.glavred.info/ne-byla-gotova-marinina-raskryla-posledstviya-ee-publichnyh-obvineniy-voytenko-10502056.html Ссылка скопирована

Валентина Маринина рассказала про жизнь после истории с домашним насилием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/constantine.voytenco, instagram.com/valya.marinina

Прошло чуть меньше года с момента развода танцовщицы Валентины Марининой и актера Константина Войтенко, но про пережитое домашнее насилие женщина осмелилась говорить лишь сейчас.

В своем блоге в Instagram, а затем - в интервью для Алины Доротюк, Маринина раскрыла подробности семейной жизни с Войтенко: рассказала про драки, ссоры, нервные срывы, газлайтинг и прочие формы психологического и физического насилия. Затем женщина исчезла из информационного пространства на две недели, чем не на шутку напугала подписчиков.

Теперь Валентина вновь вышла на связь и поделилась, что сейчас происходит в ее жизни. В первую очередь она поблагодарила всех за поддержку. Во вторую - рассказала про хейт и непонимание, которые также пришли в ее жизнь после разоблачения бывшего супруга. "Некоторые спрашивают, а почему ты так долго молчала? Вроде "где вы были эти 8 лет"? Шла свой путь. Не готова была делиться. Я живой человек", - отвечает Маринина.

видео дня

Также танцовщица поведала, как ее рассказ про проблемы в браке с Константином повлиял на ее жизнь: "Как я? Я выдохнула с облегчением. Я высвободилась. Мне нечего скрывать. И это такая легкость! Та печаль, что жила внутри меня, рассеивается. Я начинаю слушать другую музыку. У меня появляется энергия организовывать мою с дочерью жизнь за границей еще активнее и в радость. Все силы сейчас направляю сюда".

Валентина Маринина подчеркнула, что будет реже появляться в информационном пространстве из соображений личной безопасности и чтобы обезопасить ее общую с Войтенко дочь Эмилию.

Валентина Маринина рассказала про жизнь после истории с домашним насилием / instagram.com/valya.marinina

Ранее стало известно, что британский профессиональный боксер в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри и его супруга Пэрис Мулрой стали родителями в седьмой раз. Пара уже раскрыла пол младенца и показала его первое фото.

Также миллиардер Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с актрисой и бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд. Они были вместе полтора года, которым бизнесмен дал весьма специфическую характеристику.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.