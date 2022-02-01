"Не без осложнений": София Ротару серьезно переболела Омикроном

София Ротару переболела Омикроном / Hyser

Известная певица София Ротару подхватила штамм коронавируса Омикрон, и после двух недель лечения ей удалось бороть вирус, теперь она восстанавливает свое здоровье, сообщила звезда в Instagram.

Легенда украинской эстрады ошарашила поклонников рассказом о недуге, а также призвала беречь себя и своих близких.

София Михайловна отметила, что сейчас выздоровела, однако в ходе лечения, к сожалению, имели место осложнения.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - говорится в публикации.

Народная артистка Украины поблагодарила медиков, которые оказывали помощь в лечении.

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"Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…" - рассказала Ротару.

Знаменитая певица также высказала слова благодарности своей семье и всем, кто был с ней рядом в эти непростые дни, оказывал поддержку.

"Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - пишет артистка.

Также она опубликовала свое фото в молодости к этому посту.

Ранее Главред писал о том, что певица София Ротару показала редкое семейное фото с уютного празднования Нового года. Из-за высокой занятости семья в полном составе встречается не очень часто. Но Новый год - время чудес. К счастью, на семейный праздник собрались все близкие люди Софии Михайловны.

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