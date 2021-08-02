Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

Танці з зірками 2021 / instagram.com/tanci1plus1/

Создатели шоу Танці з зірками 2021 до последнего тянули интригу с днем премьеры шоу.

2 августа стала известна дата долгожданной премьеры. Так, зрители увидят первый прямой эфир Танці з зірками 2021 уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

Об этом стало известно из атмосферного промо-ролика, в котором появились новые звездные участники сезона: юмористка и звезда Женского Квартала Анастасия Оруджова, капитан команды Стояновка" в Лиге Смеха Иван Люленов и актер Константин Войтенко. В видео звезды появились на рассвете среди цветущего леса и исполнили несколько завораживающих движений.Читайте также"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками

В сети продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет Танці з зірками 2021 - зрители узнают скоро.

Вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками 2021.