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Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

Анна Подгорная
29 августа 2023, 22:44 обновлено 29 августа, 22:44
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Панночка-путинистка с азартом поддержала убийство мирных украинских жителей.
Наталья Варлей
Наталья Варлей высказалась про войну в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nvarleiofficial, imdb.com

Советская и российская актриса, циркачка и певица Наталья Варлей запомнилась зрителю благодаря ролям студентки Нины в фильме "Кавказская пленница" и Панночке в ленте "Вий". Сейчас всенародная любимица пляшет под дудку кровавого кремлевского режима.

В 2014 году артистка поддержала аннексию Крыма, а в 2015 году, из-за одобрения агрессивной империалистической политики страны-оккупанта, ей запретили въезд на территорию Украины. При таком "послужном списке" Варлей удивительно долго удерживалась от комментариев про полномасштабную войну.

Впрочем, пропагандистские СМИ вывели актрису на откровенный разговор. Ожидаемо, голова пожилой Варлей затуманена людоедскими нарративами страны на болотах.

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Актриса выступила на пропагандистском кинофестивале, и не удержалась от комментария про войну. "Я уверена в победе добра над злом и разума - над безумием", - заявила Наталья Варлей, одобряя оккупацию независимой страны и геноцид украинского народа.

Ранее голливудский актер и режиссер Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине. В документалке с громким названием показаны кадры событий 2013-2014 годов, полномасштабной войны и ее последствий.

Также украинский актер Назар Заднепровский, звезда сериала "Великі Вуйки" рассказал, почему Оксана Байрак сбежала в РФ, хотя на собственном опыте прочувствовала все прелести "русского мира" во время полномасштабной войны.

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