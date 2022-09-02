УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Настя Каменских представила новую песню и клип "Хрусталь"

2 сентября 2022, 23:23

Певица исполняла эту песню во время тура и зрители просили ее все же выпустить песню.

Настя Каменских представила новую песню и клип 'Хрусталь'
Настя Каменских сняла клип 17 февраля

Украинская певица, которая недавно вернулась в Украину, оставив за границей своего мужа Потапа, презентовала новый клип "Хрусталь", который готовился к выпуску еще до войны.

По словам Каменских, в песне первоначально было заложено несколько иное содержание. "Но я поняла, что сейчас она зазвучала совсем по-другому. Ибо, несмотря на романтизацию отношений в это нелегкое время, есть и другая сторона, с которой иногда могут сталкиваться некоторые пары. Момент, когда близкие люди вдруг становятся чужими", - рассказала певица.

Каменских говорит, что она получила много сообщений о том, что музыка сейчас очень помогает ее слушателям.

"Для меня это важно. Мало кто знал, что у меня уже был полностью снят клип, который мы с командой успели сделать еще 17 февраля. А релиз планировался в марте" , – сообщила артистка.

Напомним, ранее певица в откровенной беседе с Алиной Доротюк рассказала, что на самом деле кроется за слухами о ее беременности.

Артистка недавно вернулась домой в Киев, и ее слегка располневшую фигуру тут же восприняли, как признак скорого появления ребенка, которое предрекают Каменских последние несколько лет.

Настя Каменских с загадочной улыбкой рассказала Доротюк, что к подобной реакции на ее колебания в весе она давно привыкла. Певица категорически отрицает беременность: она набрала несколько лишни кило, но не из-за ребенка, а из-за стресса, в котором находится из-за войны.

Вас также может заинтересовать:

Настя Каменских
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:54

Отравление грибами на Киевщине: в больнице умер маленький мальчик

23:26

Растянется надолго: Арестович поведал о стратегии и преимуществах контрнаступления ВСУВидео

23:23

Настя Каменских представила новую песню и клип "Хрусталь"Видео

22:55

Новый флешмоб: Байден, Зеленский, Джонсон, Данилов и Подоляк заинтриговали мир перепиской в TwitterВидео

22:54

Россияне с позором бежали их Херсона с награбленным имуществом - Генштаб

Реклама
22:53

Дочь российской актрисы собирает деньги на ВСУ

22:35

Квиткова и Добрынин скрепили свой брак и показали чувственные фото

22:25

В Евросоюзе резко высказались об остановке Северного потокаВидео

22:15

Зеленский снова провел заседание Ставки: приняли важные решенияВидео

22:09

Польские эксперты пояснили, почему у россиян проблемы на фронтеВидео

21:51

На Запорожской АЭС останутся шестеро представителей МАГАТЭВидео

21:47

Эксперт рассказал, ждать ли обрушения курса до 80-90 гривен за доллар

21:42

Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизньВидео

21:38

"Будут большие победы": астролог анонсировала возвращение территорий Украины в сентябреВидео

21:33

"Куда делся человек Михалков": Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру

21:23

Скрепы и Булгаковмнение

21:11

Битва при Гоголях-Булгаковых, или о культурных войнахмнение

21:08

В Украине поменяют правила оформления субсидий: чего ждать гражданамВидео

21:06

Трагедия на Житомирщине: на мине подорвался автомобиль лесной охраны

20:54

Репетиция захвата части Украины: эксперт раскрыл агрессивные планы ЛукашенкоВидео

Реклама
20:48

ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре почти роту оккупантов – ГенштабВидео

20:46

Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на югеВидео

20:37

США выделят Украине колоссальную сумму денег: Байден обратится к КонгрессуВидео

20:19

8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксовВидео

20:10

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

20:07

Россия полностью остановила работу Северного потока - ГазпромВидео

19:56

Будет чистым даже без стирки: 3 способа, как освежить постельное белье без лишних усилий

19:40

"Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну

19:15

Как покраситься осенью 2022: 4 главных цвета волос, которые подойдут буквально всем

19:01

"Должно быть желание": Зеленский назвал три условия для старта переговоров с РФ

18:58

Венгрия бунтует и против нового транша на 5 млрд евро для Украины от ЕС - EuractivВидео

18:49

Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, логистика войск РФ подорвана – ВСУВидео

18:48

В Украину ворвутся заморозки этой ночью: синоптики предупредили о похолодании и ненастьеВидео

18:31

Подоляк пояснил, почему страшилки Кремля о холодной зиме оказались "пшиком"

18:24

Тодоренко требует миллионы за авторство детских книг от писательницы, которые "написала сама"

18:03

Фантазер-вояка: Шойгу похвастался уже четвертым мнимым "захватом" поселка Пески на Донбассе

18:00

Список возглавили дочери Путина: Украина ввела жесткие санкции против РоссииВидео

17:27

Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

17:20

Сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов: в Харькове задержали мужчину и женщинуФотоВидео

17:12

Получить сразу шесть пенсий авансом: в Пенсионном объяснили, кто из украинцев имеет право

Реклама
17:00

"Я должна быть сильной": Лобода поделилась новостями

16:42

ВСУ разгромили паромную переправу оккупантов на Херсонщине: логистика армии РФ нарушенаВидео

16:39

Запасаемся крупой на зиму: цены на гречку в Украине рухнулиВидео

16:28

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

16:15

Украинка-девушка ДиКаприо откровенно рассказала о себе и своей семье

16:01

Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека

15:54

Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

15:18

"Кол оф дьюти отдыхает": Гиркин рассказал, как воюет "армия ДНР"

15:16

ВСУ расширят контрнаступление на Юге, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВСВидео

15:03

"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять