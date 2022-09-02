Настя Каменских представила новую песню и клип 'Хрусталь'

Настя Каменских сняла клип 17 февраля

Украинская певица, которая недавно вернулась в Украину, оставив за границей своего мужа Потапа, презентовала новый клип "Хрусталь", который готовился к выпуску еще до войны.

По словам Каменских, в песне первоначально было заложено несколько иное содержание. "Но я поняла, что сейчас она зазвучала совсем по-другому. Ибо, несмотря на романтизацию отношений в это нелегкое время, есть и другая сторона, с которой иногда могут сталкиваться некоторые пары. Момент, когда близкие люди вдруг становятся чужими", - рассказала певица.

Каменских говорит, что она получила много сообщений о том, что музыка сейчас очень помогает ее слушателям.

"Для меня это важно. Мало кто знал, что у меня уже был полностью снят клип, который мы с командой успели сделать еще 17 февраля. А релиз планировался в марте" , – сообщила артистка.

Напомним, ранее певица в откровенной беседе с Алиной Доротюк рассказала, что на самом деле кроется за слухами о ее беременности.

Артистка недавно вернулась домой в Киев, и ее слегка располневшую фигуру тут же восприняли, как признак скорого появления ребенка, которое предрекают Каменских последние несколько лет.

Настя Каменских с загадочной улыбкой рассказала Доротюк, что к подобной реакции на ее колебания в весе она давно привыкла. Певица категорически отрицает беременность: она набрала несколько лишни кило, но не из-за ребенка, а из-за стресса, в котором находится из-за войны.

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