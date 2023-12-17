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Настоящее чудо: тяжелобольная Тышкевич рассказала на видео про свое состояние

Анна Подгорная
17 декабря 2023, 13:43
Еще недавно врачи не были уверены, что одержат победу в схватке за жизнь артистки.
Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк
Екатерина Тышкевич записала видео из больницы после 10 дней реанимации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич больше недели находилась в реанимации - у нее развился сепсис и врачи оценивали ее состояние, как крайне тяжелое. На фоне многолетней борьбы артистки с хронической головной болью, из-за которой Катя теряла силы настолько, что не могла встать с кровати, новый виток болезни не на шутку испугал ее близкое окружение и поклонников.

Недавно Тышкевич пришла в себя. Впереди еще долгий путь восстановления - организм и психическое состояние актрисы оставляют желать лучшего.

Тем не менее она старается держаться молодцом и уже самостоятельно сообщает про свое состояние. Так недавно в своем блоге в Instagram Катя опубликовала первые видео из больницы.

На первом коротком ролике она с мистическими фильтрами сообщает, что "все еще находится на планете Земля", на втором - показывает поцелуй, адресованный ее мужу, актеру Валентину Томусяку.

Смотрите первое видео Екатерины Тышкевич из больничной палаты:

Что известно про болезнь Екатерины Тышкевич?

В июне 2022 года актриса сообщила, что уже 8 лет она страдает от хронической головной боли, происхождение которой остается неизвестным. Тышкевич была так истощена этим состоянием, что не имела силы даже встать с постели.

Обычное обезболивающее перестало действовать на артистку, и она стала принимать высокотоксичные препараты. Также Екатерина не отказывалась от альтернативных, и порой экстремальных видов лечения, которые, впрочем, давали лишь краткосрочные результаты. Актриса признавалась, что на фоне болезни даже задумывалась про самоубийство.

В октябре 2022 Тышкевич поставили диагноз - из-за родовой травмы биохимия ее мозг была нарушена. Это и привело к нестерпимой боли, с которой актрисе пришлось жить много лет.

После этого боль не исчезла, но Екатерина и ее близкие были настроены оптимистично. Она выехала за границу, где мягкий климат должен был облегчить ее состояние.

Однако на прошло неделе муж Тышкевич, актер Валентин Томусяк, сообщил, что она попала в реанимацию с сепсисом. Там артистка провела больше недели, и лишь недавно стала дышать самостоятельно, из-за чего врачи перевели ее в обычную палату и стали строить осторожно оптимистичные прогнозы относительно ее тяжелого состояния. Мама тяжелобольной Екатерины Тышкевич вместе с мужем актрисы круглосуточно дежурят в ее палате. Женщина открыто высказалась про состояние дочери.

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