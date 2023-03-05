Настоящая девушка мечты: как выглядит киберкрасотка из сериала "Чудеса науки" сейчас

В девяностых Ванесса Эйнджел была своеобразным секс-символом, однако тридцать лет не прошли для актрисы бесследно.

Ванесса Эйнджел, Джон Эшер и Майкл Манассери в сериале "Чудеса науки" / imdb.com

Американская актриса и бывшая модель Ванесса Эйнджел стала мечтой каждого мальчишки в конце девяностых благодаря роли Лизы - киберкрасотки из сериала "Чудеса науки".

На протяжении 88 эпизодов, с 1994 по 1998 год, Эйнджел в компании Джона Эшера (Гарри Уолесс) и Майкла Манассери (Уайатт Доннели) развлекала поклонников удивительными приключениями.

Два застенчивых подростка создали компьютерную версию идеальной женщины, которая смогла бы помочь им научиться общаться со сверстниками (особенно женского пола), основываясь на моделях из Пентхауза и Плейбоя. Однако все выходит из-под контроля, когда из-за грозы молния попадает в компьютер Уайатта, и Лиза оживает.

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Идеальная кибердевушка обладает странными магическими способностями, последствия которых, как правило, и становятся основой для сюжета каждого эпизода: Лиза выполняет желания Уайатта и Гарри, но благие намерения подростков так или иначе все равно выходят из-под контроля.

Несмотря на неприкрытую симпатию между персонажами, они стали скорее друзьями, и смогли выстроить по сюжету братские отношения. Сериал закрыли в 1998 году, а последние восемь отснятых эпизодов показали уже после официального завершения трансляции. "Чудеса науки" были положительно восприняты зрителями, а образ кибер-Лизы надолго стал идеалом девушки.

Ванесса Эйнджел в средине девяностых / instagram.com/realvanessaangel

К сожалению сериал "Чудеса науки" стал едва ли не единственным большим успехом Ванессы Эйнджел в кино. Во время съемок проекта она получила главную роль в фильме "Заводила" (1996), но после этого снималась лишь в эпизодических ролях в сериалах или в низкобюджетных фильмах, рассчитанных на кабельное телевидение. Эйнджел можно увидеть в таких сериалах, как "Спасатели Малибу", "Следы во времени", "Женская бригада", "Блудливая Калифорния", фильмах "Безбрачная неделя", "Камуфляж", "Стой! Или моя мама будет стрелять", и др.

Сейчас Ванессе Эйнджел 56 лет. На фото она на спецпоказе триллера Repeater 14 декабря 2022 года.

Как Ванесса Эйнджел выглядит сейчас / ua.depositphotos.com

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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