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"Настолько мелко и неинтересно": одессит Борис Бурда впервые прокомментировал войну в Украине

14 сентября 2022, 16:19

Украинский интеллектуал Бурда рассказал о своей жизни беженца и заявил, какие желания он считает ничтожными.

Борис Бурда
Борис Бурда высказался о войне в Украине / facebook.com/im.burda

Украинский журналист, ведущий, интеллектуал, бард и писатель Борис Бурда впервые за практически 7 месяцев полномасштабной войны в Украине публично высказал свое мнение о войне в Украине.

Волей случая он покинул родную Одессу 22 февраля, за два дня до начала войны. Но уезжал с четким ощущением, что близится огромная беда. Сейчас Бурда - беженец, живет в Испании.

В интервью на YouTube-шоу Говорящие головы он рассказал, почему раньше молчал о войне на родине и избегал комментариев об русско-украинских отношениях. "Я собственно говоря не избегаю. Другое дело - там не так уж много чего есть комментировать. Это не русско-украинские отношения. Это отношения правящих верхушек. Сейчас очевидно, кто жертва, а кто агрессор. Никаких сомнений", - говорит интеллектуал.

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Бурда был немногословен, ведь уверен, что за семь месяцев полномасштабной войны все возможные слова уже были сказаны, и каждый для себя решил, на чьей он стороне.

Сам он поддерживает Украину, в которую, похоже, не теряет надежду вернуться. "Происходят вещи ужасные, возмутительные и крайне опасные. Я ничего нового не могу к этому добавить. Безобразное неспровоцированное нападение, люди страдают. Я сам вынужден покинуть родной город и живу достаточно далеко. Ничем хорошим это кончиться не может. Все это - одна беда, один минус. ... Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Все остальные желания по сравнению с этим настолько мелки и неинтересны, что я как-то даже стесняюсь об этом говорить", - подчеркнул Борис Оскарович.

Ранее Дмитрий Гордон показал икону с молитвой святому Димитрию-клоуну, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты, обрекая людей на вечную нищету.

Также, пока все военные эксперты мира ломают голову над ситуацией в Украине и мире, блогерша-"эрудит" Стужук назвала, почему же на самом деле началась война.

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