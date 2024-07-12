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Нашли свою Белоснежку: группа Rammstein трогательно поддержала Украину

Анна Подгорная
12 июля 2024, 02:00
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Эти эмоции малышка в сине-желтом платье запомнить на всю жизнь.
Rammstein, украинская символика
Rammstein вывели на сцену девочку в сине-желтом платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rammsteinofficial - Andreas Waldschütz, pexels.com

Немецкая рок-группа Rammstein сейчас находится в турне по Европе. Во время одного з концертов, вероятно в Копенгагене, Дания, который состоялся 5 июля, артисты вывели на сцену девочку в платье цветов флага Украины.

Во время исполнения песни "Sonne" гитарист Рихард Круспе, который в надувной лодке "плыл" между зрителями, заметил в толпе поклонников маленькую девочку в сине-желтом платье. Он поднял девочку к себе на лодку и доставил на сцену, где с ней пообщались остальные члены группы.

Многие рассмотрели в этом жесте свидетельство солидарности Rammstein к Украине, которую они уже выказывали и ранее. Ролик появился в соцсети Х в блоге пользователя под ником Ivo 2.

Впрочем, в Сети предположили, что Круспе выбрал малышку еще и потому, что в клипе на песню "Sonne" (2001) главная героиня - Белоснежка - была также одета в платье аналогичных цветов. Тем не менее украинцы благодарят под видео группу Rammstein за их поддержку.

Смотрите видео Rammstein и девочки в сине-желтом платье:

Кто такие Rammstein?

Rammstein - немецкая рок-группа в стиле индастриал-метала (Neue Deutsche Härte). Существует с 1994 года, и с того времени состав коллектива ни разу не менялся. Для творчества группы характерны провокационные тексты в тяжелой обработке. На концертах используют пиротехнику, как элемент шоу. Дискография насчитывает 8 студийных альбомов.

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