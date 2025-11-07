Укр
Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

Анна Подгорная
7 ноября 2025, 00:54
О разводе Сасанчина стало известно два месяца назад.
Роман Сасанчин
Роман Сасанчин развелся - как выглядит новая возлюбленная певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

Кратко:

  • Роман и Иванна Сасанчины развелись
  • Два месяца спустя певец представил свою новую девушку

В сентябре 2025 года Роман и Иванна Сасанчины объявили о расставании. Пара поженилась в 2021 году, незадолго до рождения их общей дочери Элизабет. Они были вместе 6 лет.

Сегодня и певец, и его экс-жена делают уверенные шаги навстречу личному счастью. Недавно Сасанчин назвал брак с Иванной "потерянными годами", и сообщил о новых отношениях.

Теперь в Instagram появился снимок, на котором поклонники впервые смогли рассмотреть девушку Романа. Ее личность остается неизвестной. В кадре певец влюбленно смотрит на избранницу и улыбается. К фотографии он добавил эмодзи сердца.

Роман Сасанчин с новой девушкой
Роман Сасанчин развелся - как выглядит новая возлюбленная певца / фото: instagram.com/sasanchyn_official

Ранее Главред рассказывал, почему украинская актриса Анна Саливанчук развелась с нардепом Александром Божковым. Свой секрет она хранила целых два года.

Также украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей. Прежде музыкант сдержанно комментировал свои отношения, и скрывал наследников.

О персоне: Роман Сасанчин

Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Разведен, в 2021 году впервые стал отцом.

