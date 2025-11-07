Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

Кратко:
- Роман и Иванна Сасанчины развелись
- Два месяца спустя певец представил свою новую девушку
В сентябре 2025 года Роман и Иванна Сасанчины объявили о расставании. Пара поженилась в 2021 году, незадолго до рождения их общей дочери Элизабет. Они были вместе 6 лет.
Сегодня и певец, и его экс-жена делают уверенные шаги навстречу личному счастью. Недавно Сасанчин назвал брак с Иванной "потерянными годами", и сообщил о новых отношениях.
Теперь в Instagram появился снимок, на котором поклонники впервые смогли рассмотреть девушку Романа. Ее личность остается неизвестной. В кадре певец влюбленно смотрит на избранницу и улыбается. К фотографии он добавил эмодзи сердца.
О персоне: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Разведен, в 2021 году впервые стал отцом.
