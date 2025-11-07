Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

О разводе Сасанчина стало известно два месяца назад.

Роман Сасанчин развелся - как выглядит новая возлюбленная певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

Кратко:

Роман и Иванна Сасанчины развелись

Два месяца спустя певец представил свою новую девушку

В сентябре 2025 года Роман и Иванна Сасанчины объявили о расставании. Пара поженилась в 2021 году, незадолго до рождения их общей дочери Элизабет. Они были вместе 6 лет.

Сегодня и певец, и его экс-жена делают уверенные шаги навстречу личному счастью. Недавно Сасанчин назвал брак с Иванной "потерянными годами", и сообщил о новых отношениях.

видео дня

Теперь в Instagram появился снимок, на котором поклонники впервые смогли рассмотреть девушку Романа. Ее личность остается неизвестной. В кадре певец влюбленно смотрит на избранницу и улыбается. К фотографии он добавил эмодзи сердца.

Роман Сасанчин развелся - как выглядит новая возлюбленная певца / фото: instagram.com/sasanchyn_official

Читайте также:

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Разведен, в 2021 году впервые стал отцом.

