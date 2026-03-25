Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

Читайте больше:
- Что известно о личной жизни Орландо Блума
- С кем сейчас встречается актер
Британский актер Орландо Блум с 2010 по 2013 год был женат на австралийской модели Миранде Керр. В 2016 году артист начал встречаться с американской певицей Кэти Перри. Эти отношения продлились 9 лет - до лета 2025 года.
Но долго Орландо в холостяках не ходил - сейчас ему приписывают роман с 28-летней швейцарской моделью Луизой Лаэммель. По данным издания The Sun, Блум и его новая возлюбленная на прошлой неделе вместе отдохнули в Цюрихе.
Орландо и Луиза вместе уже несколько месяцев и, похоже, по-настоящему наслаждаются обществом друг друга. "Они стали настоящей маленькой семьёй, и Орландо даже привёз с собой в поездку своего карликового пуделя Бигги Смоллса", - сообщает источник. Пара не проводит вместе все свое свободное время, так как Лаэммель живет в Нью-Йорке, а Блум - в Лос-Анджелесе. Тем не менее между влюбленными - "настоящие искры".
Orlando Bloom, 49, and Luisa Laemmel, 28, take major step in new romance https://t.co/8ZgbTux7Wbpic.twitter.com/oKjKy51ryf— Page Six (@PageSix) March 24, 2026
Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.
Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.
- Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы
- Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику
- Переплюнет маму и сестру: как выглядит младшая дочь Беллуччи и Касселя
О персоне: Орландо Блум
Орландо Блум - британский киноактер. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии "Властелин колец" (2001, 2002, 2003) и ее приквеле "Хоббит", ролью в исторической драме и эпосе о Третьем крестовом походе Ридли Скотта "Царство небесное" (2005), приключенческом фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (2003) и его продолжениях "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006), "Пираты Карибского моря: На краю света" (2007) и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (2017), сообщает Википедия.
