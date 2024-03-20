"Наш голос и душа": как сейчас выглядит 94-летняя Лина Костенко

Украинская поэтесса Лина Костенко 19 марта отпраздновала свой 94-ый День рождения. В силу элегантного возраста литератор редко появляется на публике, однако к счастью у почитателей ее таланта появилась возможность увидеть ее на фото.
Так на странице издательства "Абабагаламага" в Facebook появился свежий снимок Лины Васильевны. Иван Малкович, украинский поэт, посетил свою творческую "крестную маму" в день ее праздника.
Он преподнес Костенко подарок и изящную сиреневую орхидею. Именинница встречала гостя при полном макияже и с кокетливым шарфом на шее.
"Десятки тысяч самых сердечных поздравлений от украинцев - военных, студентов, учеников, блогеров, людей самых разных профессий, ведь Лина Костенко вдохновляет и поддерживает своим Словом миллионы украинцев, а они благодарят ее искренней любовью. Пусть сбудутся все теплые пожелания, ведь Лина Костенко "Это - Голос наш. Это - Песня. Это - Душа", - пишет издание.
Кто такая Лина Костенко?
Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.
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