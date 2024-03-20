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"Наш голос и душа": как сейчас выглядит 94-летняя Лина Костенко

Анна Подгорная
20 марта 2024, 16:16
Легендарная украинская поэтесса принимает поздравления по случаю недавнего Дня рождения.
Лина Костенко
Лина Костенко сейчас - как выглядит украинская поэтесса в 94 года / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lina.kostenko.v

Украинская поэтесса Лина Костенко 19 марта отпраздновала свой 94-ый День рождения. В силу элегантного возраста литератор редко появляется на публике, однако к счастью у почитателей ее таланта появилась возможность увидеть ее на фото.

Так на странице издательства "Абабагаламага" в Facebook появился свежий снимок Лины Васильевны. Иван Малкович, украинский поэт, посетил свою творческую "крестную маму" в день ее праздника.

Он преподнес Костенко подарок и изящную сиреневую орхидею. Именинница встречала гостя при полном макияже и с кокетливым шарфом на шее.

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"Десятки тысяч самых сердечных поздравлений от украинцев - военных, студентов, учеников, блогеров, людей самых разных профессий, ведь Лина Костенко вдохновляет и поддерживает своим Словом миллионы украинцев, а они благодарят ее искренней любовью. Пусть сбудутся все теплые пожелания, ведь Лина Костенко "Это - Голос наш. Это - Песня. Это - Душа", - пишет издание.

Лина Костенко, Иван Малкович
Лина Костенко сейчас - как выглядит украинская поэтесса в 94 года / facebook.com/ababahalamaha.publishers

Кто такая Лина Костенко?

Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

Ранее украинская певица Кристина Соловий повергла своих поклонников в ступор своей новой антирелигиозной выходкой. На артистку обрушилась волна хейта из-за неуместного фото в социальных сетях.

Также стало известно, что звезда шоу "Танці з зірками", танцор и хореограф Максим Леонов, расстался с женой Юлией после новости об измене. Неверность расколола их брак.

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