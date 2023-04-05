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Народное интервью с Русланом Сеничкиным: мечты, хобби и о чем хочет поговорить с президентом

5 апреля 2023, 18:28
Руслан Сеничкин рассказал, что думает о популярном ныне искусственном интеллекте Chat GPT и что планирует приготовить в день победы Украины.
Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин ответил на каверзные вопросы от подписчиков / Пресс-служба

Ведущий Сніданку з 1+1 на 1+1 Украина, телепара Людмилы Барбир, Руслан Сеничкин, устроил "народное" интервью со своими поклонниками - в соцсетях предложил подписчикам задать ему любые вопросы, а на самые интересные дал ответ. Руслан рассказал о том, что сейчас слушает и читает, чем занимается в свободное время и что думает об искусственном интеллекте.

Телеведущий признался, что сейчас нет столько свободного времени, как было до войны и рассказал, что больше всего скучает по рыбалке: "Уже очень давно не был. Кажется, однажды летом уехал. А до полномасштабной войны раз 5-6 в месяц выезжал на рыбалку - это мое хобби, мой любимый релакс".

Отвечал даже на непривычные вопросы, например - умеет ли правильно наматывать паклю на резьбу? "Да, конечно. Когда-то сам ремонтировал старые краны, из которых текла ржавая вода по этой самой пакле. Мало того, я работал на стройке с 11 лет. Знаю, как класть кирпич, как смешивать цемент, как клеить обои, как шпаклевать, как лепить, как красить. Все это я знаю", - говорит Сеничкин.

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Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин ответил на каверзные вопросы от подписчиков / Пресс-служба

Руслан рассказал, что пока не очень доверяет искусственному интеллекту Chat GPT, потому что имел странный опыт общения с ним: "Пока что он меня не зажег и относиться серьезно к нему не могу. Возможно, в будущем эта программа сама сможет анализировать и принимать решения. Но в этом может быть и опасность".

А также сравнил впечатления от общения с Chat GPT и роботом Софией. Признается, если выбирать между этими двумя - выберет Софию: "У меня даже с ней сложилась своя история! Хотя, я тоже понимаю, как программировалась эта махина, но тактильные ощущения - они незабываемые... Цьомочки, Софи, если помнишь меня, малышка!"

Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин ответил на каверзные вопросы от подписчиков / Пресс-служба

Полное интервью смотрите на официальной странице Руслана Сеничкина в Фейсбук.

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