"Нам нравится ваше лицемерие и лживость": Потап нашел неожиданную пользу от Соловьева

Потап нашел неожиданную пользу от Соловьева / скриншот

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев, на которого якобы планировалось покушение, приносит пользу Украине.

С таким неожиданным заявлением выступил продюсер Алексей Потапенко. На своей страничке в Instagram он обратился к пропагандисту от имени всех украинцев.

"Господин Соловьев, мы, украинцы, искренне желаем вам скорейшего отхода в Мир Иной, но не нужно приписывать фашистам и Зеленскому подготовку к вашему устранению, нет. Каждый настоящий украинец хочет, чтобы кровавый режим который вы так рьяно поддерживаете пал и Вас бы поймали, естественно грязного и загнанного, в угол и судили. Судили по всей строгости демократических законов. И что бы вы, господин соловьев, получили именно по заслугам, потому что вся эта постановка выглядит слабенько - на последнем слайде кадр из видео задержания "преступников" где ФСБ-шники явно схалтурили, да и то, как вы эту новость "разгоняете" выглядит топорно", - отметил Потап.

Читайте такжеПропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера МоскваТакже украинский артист отметил, что "работа" Соловьева играет Украине на руку.

"Мы смотрим вас господин соловьев, потому что нам нужно видеть обличие врага, нам нравится ваше лицемерие и лживость, это придаёт сил, только не стройте из себя величину …так 6ка диктатора, но поп-корн на всякий случай рядом", - подытожил Потап.

Ранее российский пропагандист Соловьев впервые прокомментировал якобы готовящееся на него покушение, которое "героически" раскрыло ФСБ.

По данным РосСМИ, пропагандист узнал о "покушении" из выпуска новостей. Он также говорит, что "слухи ходили давно, но дискомфорта и слежки он не ощущал".

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