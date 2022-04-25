Соловьев привлекает внимание, как может.
Российский пропагандист Соловьев впервые прокомментировал якобы готовящееся на него покушение, которое "героически" раскрыло ФСБ.
По данным РосСМИ, пропагандист узнал о "покушении" из выпуска новостей. Он также говорит, что "слухи ходили давно, но дискомфорта и слежки он не ощущал".
Читайте такжеВ СБУ ответили на обвинения Путина в подготовке "убийства" кремлевского пропагандиста Соловьева
Сливной бачок Кремля также заявил, что он не хочет встречаться с якобы исполнителями собственного заказа на утилизацию, а хочет видеть лишь заказчика выдуманного покушения.
"Если говорить, то только с заказчиком", - говорит слишком высокого мнения о своей персоне Соловьев.
В свою очередь, СБУ Украины заверила россиян, что активно работает над усилением безопасности родного государства и "отвлекаться" на российских пропагандистов не имеет ни времени, ни желания.
"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует эта личность, она может самостоятельно захлебнуться в "продуктах своей низкопробной пропагандистской деятельности", - сообщили в ведомстве.