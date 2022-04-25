Соловьев переоценил значения собственной персоны/ Medialeaks

Российский пропагандист Соловьев впервые прокомментировал якобы готовящееся на него покушение, которое "героически" раскрыло ФСБ.

По данным РосСМИ, пропагандист узнал о "покушении" из выпуска новостей. Он также говорит, что "слухи ходили давно, но дискомфорта и слежки он не ощущал".

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Сливной бачок Кремля также заявил, что он не хочет встречаться с якобы исполнителями собственного заказа на утилизацию, а хочет видеть лишь заказчика выдуманного покушения.

"Если говорить, то только с заказчиком", - говорит слишком высокого мнения о своей персоне Соловьев.

В свою очередь, СБУ Украины заверила россиян, что активно работает над усилением безопасности родного государства и "отвлекаться" на российских пропагандистов не имеет ни времени, ни желания.

"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует эта личность, она может самостоятельно захлебнуться в "продуктах своей низкопробной пропагандистской деятельности", - сообщили в ведомстве.