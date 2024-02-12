Украинская певица Светлана Лобода до начала полномасштабной войны была одной из самых топовых звезд на сцене страны-оккупанта. Трагические события на родине мотивировали ее оборвать все связи со страной на болотах и заняться помощью соотечественникам, которые пострадали от российской агрессии.
Такая ее деятельность не дает покоя желтой прессе страны-агрессора - Лобода часто становится героиней их нелестных выдумок. Еще больше желчи в сторону артистки вылилось, когда стало известно, что деловые и личные вопросы не связывают ее с рф не только на словах, но и в действительности.
Российские Telegram-каналы публикуют новость о том, что индивидуальное предпринимательство Светланы Лободы в стране на болотах официально закрыто, и показывают скриншоты из реестров.
Так ИП Лободы, открытое на основе документа, который позволял ей жить и работать в рф, было закрыто в связи с прекращением срока действия этого документа. Это произошло 2 февраля 2024 года.
Ранее единственная дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко раскрыла подробности смерти матери артиста Ольги Михайловны, которой не стало в сентябре 2023 года.
Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко удивил архивными фото из своей юности. На снимках он совершенно не похож на знакомый всем современный образ известного кулинара.
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