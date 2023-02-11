"Наказал" США: Лепс отказался выступать "для врагов"

Путинист и приверженец войны Лепс решил, что "забугорная аудитория" расстроится. На самом деле, нет.

Лепс / скриншот

Российский певец Григорий Лепс, который совсем недавно устроил пьяный скандал в РФ после концерта, заявил, что не поедет выступать с концертами в США.

Очевидно, певец считает, что таким образом накажет американцев, которые спят и видят, когда уже смогут пойти на концерт алкаша и наркомана, чтобы послушать про водку.

По информации телеграмм-канала "Звездач", на днях с певца сняли американские санкции, что "обрадовало забугорных богачей". "Те позвали Лепса выступить на элитном мероприятии за кругленькую сумму", - пишет канал.

Однако менеджер артиста заявил, что "в США и к подобным врагам" они не поедут ни за какие деньги, — передает Mash.

Напомним, ранее Лепс решил вновь удивить россиян своим поступком. Он решил прислушаться к рекомендациям путиниста Николая Баскова и ошарашил всех со сцены.

Недолго думая, автор застольного хита призвал жителей России к трезвости, подчеркнув, что алкоголь до добра не доводит.