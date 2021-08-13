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Надя Дорофеева в топике и шортиках произвела фурор растяжкой и аппетитными формами

13 августа 2021, 05:44

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как она занимается спортом в крошечном спортивном костюмчике.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Тренер Голосу країни певица Надя Дорофеева поражает красотой, и теперь показала, что она делает для того, чтобы поддерживать шикарную форму.

Надю Дорофееву засняли, пока она присела на 10 минут передохнуть на крошечный пуфик в зале. Для занятий спортом она выбрала крохотные шортики, огромные белые кроссовки и черный спортивный лифчик-топик с глубоким декольте-воротником, который выгодно открывает ее животик и пресс.

Надя Дорофеева могла свести с ума поклонников своими длинными ножками, пока перевязывала шнурки и взмахнула растрепанными волосами.

"Люблю, знаете ли, тренироваться. Особенно летом кайфово", - пишет она, предложив проголосовать поклонникам - "Кайф или ага".

После этого она показала шикарную растяжку по всей длине сексуальных ножек и добавила: "Ну что, пошла работать дальше. Надеюсь, скоро увидите результат".

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Только сама Надя Дорофеева может знать, какие комплименты написали ей поклонники, так как в сториз эта функция доступна только автору поста.

Тем не менее, никто не сомневается, что ее забросали комментариями за шикарную внешность и упорные тренировки.

Ранее Леся Никитюк надела трусики с откровенным вырезом по центру и свела с ума Сеть.

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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