Надя Дорофеева в мини-платье напугала фанатов чрезмерной худобой

Надя Дорофеева показала ножки в цветочном мини-платье / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, после недавнего выхода ее песни по мотивам стихотворения Тараса Шевченка, заинтриговала поклонников необычным объявлением.

На ее странице в Instagram появилось сообщение: "Предчувствую новую музыку". Ранее артистка рассказывала что хотела бы выпустить альбом с песнями на украинском языке. Похоже, фанатов творчества Дорофеевой в скором времени ожидает большой подарок.

Сообщение о творческом прорыве певица проиллюстрировала своими фотографиями в милом летнем образе. Дорофеева надела коротенький красный сарафан с орнаментом из белых цветов. На плечи она накинула белый кардиган.

В результате комментарии к посту певицы разделились на два лагеря: одни выражали радость от предвкушения новой музыки, другие восхищаются романтичным образом кумира.

Вторы подметили - Дорофеева, которая и ранее не страдала лишним весом, сейчас сильно похудела. Кого-то такая метаморфоза Додо напугала, а кто-то остался в восторге от ее стройной фигуры:

Надя Дорофеева показала ножки в цветочном мини-платье / instagram.com/nadyadorofeeva

"Надя))) знаю що в тебе апетит завжди добрий, проте зараз хочеться приїхати і зварити тобі борщу) бережи себе! Нервуй лише з користю)"

"Ааа, фигура - огонь! Ты прекрасна".

"Яка худишка❤️"

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Ранее своей красотой похвасталась девушка фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров - она снялась в чувственной фотосессии в ретро-стиле.

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