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Надоело умирать: Узелков матом обратился к украинским ведущим

Алена Кюпели
4 июня 2024, 10:59
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Вячеслав Узелков неожиданно разозлился на украинских журналистов.
Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков напал на журналистов/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который недавно сообщил, что был близок к смерти, истерично обратился к известным украинским журналистам, где матом сообщил о том, что он еще жив.

На своей странице в Instagram, спортсмен опубликовал фото себя на больничной койке, где гневно набросился на Дмитрия Гордона, Машу Ефросинину, Дмитрия Гордона и Славу Демина.

Узелков матами стал обращаться к ним и сообщил, что живет им назло. "Мне надоело (неценз. - авт.) умирать. Но я живу этим нехорошим людям (неценз. - авт.) назло", - нервничает Узелков.

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Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Вячеслав Узелков вызверился в сети
Вячеслав Узелков вызверился в сети / Скриншот Instagram/uzelkov_official

Дальше он перечисляет фамилии ведущих, которых он написал с маленькой буквы. Он также добавил, что специально так сделал, потому что, не уважает их.

Позже, спортсмен удалил свой эмоциональный пост.

Что стало причиной такого выпада, история умалчивает. Однако ранее, он уже тоже "нападал" на Гордона и Демина. Узелков, который ранее обвинил бывшую жену Марину Боржемскую в том, что он не общается с детьми, возмутился тем, что Гордон и Демин "поднимают женские вопросы". Возможно, боксер недоволен тем, что его бывшая жена Марина Боржемская недавно дала интервью Демину, в котором рассказала об их браке.

Напомним, Вячеслав Узелков ранее состоял 22 года (1999-2021) в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Их развод сопровождался громкими скандалами, отголоски которых и сегодня время от времени попадают в прессу.

Также, Узелков недавно перенес операцию на сердце и публиковал кадры с больничной койки.

Про новые отношения, которые боксер желает сделать максимально непубличными, он заговорил еще в октябре 2021 года, а в феврале 2022 намекнул, что обручился с избранницей.

Ранее также Узелков показал фото, как его встречали из больницы - его верный пес и загадочная спутница, которую он пообещал скрывать от общественности. Это первый снимок возлюбленной боксера.

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