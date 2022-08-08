"Надежды все меньше": у пропагандиста Корчевникова начались проблемы после операции

Борис Корчевников / скриншот

Российский пропагандист и тележурналист Борис Корчевников начал испытывать проблемы со здоровьем после недавно перенесенной операции.

Как рассказал один из членов съемочной команды в комментарии "Стархиту", теперь Корчевников вынужден пользоваться не только слуховым аппаратом, но и специальным приложением в смартфоне.

"Некоторые фразы Корчевникова перезаписывают, некоторые он переговаривает сам, редакторы всем заранее честно признаются, что Боря плохо слышит, но по факту, кажется, не слышит совсем. Это чувствуется по тому, как он внимательно вглядывается в лица, читает по губам. Плюс у него все время был включен переводчик на телефоне, которым пользуются глухие, — чтобы речь собеседника в реальном времени преобразовывалась в текст на экране", - рассказал знакомый пропагандиста.

Корчевников, который не раз называл украинское правительство фашистами и хунтой, уже три года надеется, что слух хоть немного восстановится.

"Как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше. Герои передач, как правило, относятся к ситуации с пониманием, хотя, конечно, испытывают трудности при беседе. При этом Борис невероятно позитивный, добрый и открытый, очаровывает всех своим обаянием", - рассказал источник российского издания.

Стоит отметить, что в апреле 2020 года против Корчевникова в Украине открыли уголовное производство за незаконное пересечение украинской границы.

Напомним, ранее российский журналист Андрей Караулов, который поддерживает войну с Украиной, пожаловался на плохое отношение к россиянам в Европе.

Гражданам страны-агрессора даже плюют в кофе, но Караулов не понимает, в чем причина такого отношения людей к россиянам.

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