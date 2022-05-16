"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

Если можно в одну сторону, значит можно и в другую, считает музыкант
В Сети начали распространяться фото листовок из Белгорода якобы от имени легиона "Свобода России". В них говорится, что Краснодарский край "вернется в лоно Харьковской области".
На это ярко отреагировал музыкант и продюсер Потап.
"Если можно в одну сторону, значит можно и в другую…. Мы все знаем, что Краснодарский край это Украина, начнём с Белгорода!", - написал он на своей страничке в Instagram.
Провокация ФСБ
В Telegram-канале легиона отметили, что они не причастны к распространении этих листовок.
"Путинские прихвостни из ФСБ предпринимают провальные попытки дискредитации Легиона "Свобода России". Нас пытаются обвинить в сепаратизме путём распространения листовок от имени Легиона. Мы выступаем за Новую Свободную Россию в границах утверждённых в 1991 году! Наша цель свергнуть кровавого диктатора, возродить демократию и уничтожить тотальную коррупцию", - говорится в сообщении.
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