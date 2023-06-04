УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

Сергей Кущ
4 июня 2023, 15:40 обновлено 4 июня, 15:40
123
Петр Красилов прославился ролями в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой".
Актер из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости
Актер из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Актер Петр Красилов, который покорил сердца многих телезрительниц своими ролями в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", сильно изменился.

Сейчас артисту 46 лет и выглядит он совсем не так, как его запомнили по роли Романа Малиновского или Михаила Репнина.

Как только на экраны вышел сериал "Бедная Насти", Красилов покорил сердца многих женщин у экранов - его окрестили настоящим Казановой.

видео дня
Петр Красилов в сериале "Бедная Настя"
Петр Красилов в сериале "Бедная Настя" / скриншот

Свой талант Красилов продемонстрировал и в сериале "Не родись красивой", где он сыграл друга Андрея Жданова. Кстати, он был даже влюблен в главную героиню Катю Пушкареву.

До 2015-го фильмография Красилова регулярно пополнялась новыми проектами, но сейчас он играет только в театре.

После того как актер переболел коронавирусом, он набрал 30 килограммов.

Так Петр Красилов выглядит сейчас
Так Петр Красилов выглядит сейчас / скриншот YouTube

"То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой", - рассказывал Красилов в одном из интервью.

Так Петр Красилов выглядит сейчас
Так Петр Красилов выглядит сейчас / скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

Вам может быть интересно:

Не родись красивой Бедная Настя новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернатору

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернатору

14:34 Мир
ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном бое

ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном бое

14:29 Украина
Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за Бахмут

Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за Бахмут

13:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:06

"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану Лободу

16:00

Что будет, если не закрывать крышку унитаза: многих ошеломит этот ответВидео

15:55

"Конец эпохи путинской стабильности": у Зеленского отреагировали на события в ШебекиноВидео

15:41

Для чего на самом деле нужна решетка в духовке

15:40

Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:37

Войска РФ атакуют у Лимана и Купянска, чтобы выйти на границы Донбасса – ВСУВидео

14:42

Почему кошки любят спать на чистом белье: 4 неочевидные причины

14:34

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернаторуВидео

14:32

Легендарная группа Guns N' Roses поддержала Украину и посвятила украинцам песню

Реклама
14:29

ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном боеВидео

13:35

Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за БахмутВидео

13:26

Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино: в Сети появилось заявлениеВидео

13:23

Предательница "страдает": как сейчас живет сбежавшая из Украины ПовалийВидео

13:14

На войне погиб воин из Закарпатья Василий Легач: без отца остались двое детей

13:10

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" впервые стал отцом

13:03

"Падающие обломки принесут много бед": какой регион Украины под угрозой - прогнозВидео

12:59

Тина Кароль на грузинском ТВ поразила фанатов элегантным образом

12:39

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

12:39

Прогноз Таро на полнолуние 4 июня 2023: Ракам - соблазн, Стрельцам - ностальгияВидео

12:37

Гороскоп на неделю 5 – 11 июня: что ждет каждого знака зодиакаВидео

Реклама
12:05

"Волнами направляться": Игнат рассказал как пройдут тренировки пилотов для F-16

11:40

"Впервые за год обнял родных": танцор-воин Дикусар вышел на связь с поклонниками

11:33

Зачем 5 июня пересматривали все деньги в кошельке: приметы и что запрещено делать после ТроицыВидео

11:13

В Украине будут платить за газ по другим тарифам: кто заплатит меньше всего

11:08

Ночная атака РФ на Украину: две ракеты попали в аэродром возле КропивницкогоВидео

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июня: у кого зашуршит в карманеВидео

10:28

"Закончить СВО": на росТБ объяснили, что будет победой РФ в войнеВидео

10:27

Виктория Бекхэм помирилась с невесткой и вывезла семью на барбекю

10:12

Гороскоп на завтра 5 июня 2023: Близнецам - время покупок, Весам - прибыльВидео

09:29

"Бавовна" в оккупированном Джанкое: рано утром взрывы гремели в районе аэродромаВидео

09:14

ПриватБанк ужесточил правила приема валюты в терминалах: что произошло

08:47

Вянет и вся в дырках: как спасти урожай капустыВидео

08:37

РФ убила двухлетнего ребенка: что известно о ракетном ударе по пригороду ДнепраФото

08:32

Кто стоит за "храбрым" Пригожиным?мнение

07:48

Ракетный удар по Киеву: ПВО сбила все ракеты, летевшие на столицу ночью 4 июня

06:37

НАТО элегантно показывает Кремлю, что у него дыра в оборонемнение

05:30

Пионтковский – о дилемме Путина: глава Кремля потеряет и Белгородщину, и ДонбассВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 4 июня

03:30

"Беларусь спасет только победа Украины": РБ выступит против РФ при одном условии – БульбаВидео

02:10

Безумный тест на IQ: только гений заметит ошибку на изображении детской вечеринки

Реклама
01:35

Бульба оценил, сколько белорусов желают воевать с Украиной

03 июня, суббота
23:52

Муж Натали Портман изменил актрисе: подробности попали в СМИ

23:50

Количество пострадавших резко возросло: Зеленский отреагировал на удар по ДнепропетровщинеФотоВидео

23:02

"Разжигатель войны не я, а Путин": Шольц поставил на место пророссийских активистовВидео

22:41

Дефолт отменяется: Байден подписал закон и "спас" Америку

22:04

Взрыв на Днепропетровщине: оккупанты ударили по жилому дому, под завалами есть людиВидео

21:59

Погибла возле укрытия: стали известны щемящие подробности об умершей 9-летней девочкеВидео

21:20

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом поднимается столб дымаВидео

21:12

Что лучше пить в жару горячее или холодное: напиток, который точно утоляет жаждуВидео

20:57

"Глава ГУР умер после ракетной атаки": пропагандисты РФ опозорились диким фейкомВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять