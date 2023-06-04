Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

Актер Петр Красилов, который покорил сердца многих телезрительниц своими ролями в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", сильно изменился.
Сейчас артисту 46 лет и выглядит он совсем не так, как его запомнили по роли Романа Малиновского или Михаила Репнина.
Как только на экраны вышел сериал "Бедная Насти", Красилов покорил сердца многих женщин у экранов - его окрестили настоящим Казановой.
Свой талант Красилов продемонстрировал и в сериале "Не родись красивой", где он сыграл друга Андрея Жданова. Кстати, он был даже влюблен в главную героиню Катю Пушкареву.
До 2015-го фильмография Красилова регулярно пополнялась новыми проектами, но сейчас он играет только в театре.
После того как актер переболел коронавирусом, он набрал 30 килограммов.
"То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой", - рассказывал Красилов в одном из интервью.
Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.
Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.
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