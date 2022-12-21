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На России пригласили оккупантов выступать на Новогоднем огоньке

21 декабря 2022, 23:42
Военные, убивающие украинский народ, будут выступать перед "хорошими русскими" в новогоднюю ночь.
На России пригласили оккупантов выступать на Новогоднем огоньке
/ https://news.ru/

Россияне, которые радуются войне в Украине, продолжают развлекаться и ждать новогодних праздников. Они также в новогоднюю ночь "залипнут" у экранов телевизора, где будут трусить своими морщинами главные российские звезды.

Так, развлекать в теплых квартирах россиян будут не только Басков, Лазарев, Долина, Лев Лещенко и другие путинские прихвостни, а и оккупанты, которые непосредственно убивали украинцев. "Появятся в шоу также военкоры. При этом военнослужащие, прибывшие из зоны войны в Украине, станут почетными гостями праздничного эфира", - сообщают российские СМИ.

"На фоне войны в Украине и мобилизации в России возник вопрос об уместности проведения новогодних мероприятий. Тем не менее, центральные телеканалы еще в ноябре заявляли, что обеспечат телезрителям "новогоднее настроение". На "России 1" объясняли это тем, что телевидение "подвержено определенным традициям и ритуалам" и телезрители их ожидают, поэтому "странно было бы эти ожидания не удовлетворить", - сообщает Медуза.

Напомним, ранее стало известно, что в России Баскова пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также стало известно, что Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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