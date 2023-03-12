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На радость поклонницам: звезда "Игры престолов" и "Аквамена" засветил аппетитную попку

12 марта 2023, 01:45
Поклонницы актера посмотрели видео миллионы раз, а некоторые практически падали в обморок.
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа / instagram.com/prideofgypsies

Американский актер, известный ролями в сериале Игра престолов и супергеройском фильме Аквамен, Джейсон Момоа засветил свой голый зад.

43-летний актер "Аквамена" поделился видео в Instagram, чтобы продемонстрировать последние луки своего сотрудничества с линией одежды So iLL, но его поклонников гораздо больше интересовало традиционное гавайское мало, которое он носил.

"Футболки в тон туфлям", — подписал клип Момоа, демонстрируя лиловую футболку и сандалии, а затем, к большому удовольствию своих поклонников, шагнул к выходу, выставив на всеобщее обозрение голые ягодицы.

видео дня

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа / Instagram

"1,6 млн просмотров, 1,5 млн из них — это я", — пошутила одна из жаждущих комментаторов.

"Сколько раз ты смотрел это видео?", — пошутил другой.

"Говорят, что ношение фиолетового представляет собой артистичную и уникальную личность, которая часто очень интуитивна… НО в этой истории есть нечто большее", — добавил третий.

"Извините, я просто потеряла сознание на мгновение по какой-то причине. Можете ли вы начать снова?" — спрашивают поклонницы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Джейсон Момоа стал участником дорожного происшествия, которое могло закончится трагически.

В воскресенье на дороге Олд Топанага Каньйон Роуд близ калифорнийского города Калабасас произошло лобовое столкновение автомобиля Oldsmobile 70-го года выпуска, и мотоцикла.

За рулем машины оказался Момоа. Мотоциклист ехал ему навстречу, и выскочил на встречную полосу, из-за чего произошла авария. Актер не пострадал, вызвал водителю мотоцикла скорую и стал дожидаться полицию.

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Джейсон Момоа
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