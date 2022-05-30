"На гуманитарке нашла ботокс и вколола": Леся Никитюк оправдалась за губы

Леся Никитюк раздраженно ответила подписчикам / instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк, которая, как и многие известные украинцы, 3 месяцев занимается волонтерством и тратит большинство своего времени и средств на помощь беженцам, ответила на комментарии подписчиков об изменении ее внешности.

Некоторые фоловеры упрекнули ее в том, что она якобы увеличила губы, на что Никитюк ответила с присущим ей чувством юмора.

"Несмотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне: "о, губы наколола". Бл*ть, что у тебя в голове, одно с другим", - раздражалась Леся.

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В ответ телеведущая шутя ответила, что уколола себе ботокс, который якобы нашла в гуманитарке.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что после нападения РФ на Украину стала волонтером и помогает переселенцам с поиском жилья, поселением и питанием.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону она рассказала, что уже не чувствует себя человеком с миллионами подписчиков в соцсетях и звездой.