"Мы с народом": американский актер поддержал Украину

Джек Николсон поддержал Украину

Американский топовый актер Джек Николсон выразил свою поддержку Украине. Звезда Голливуда снял ролик TikTok, где присутствует украинский флаг.

В коротком видео можно увидеть, как Николсон идет по улице, и спотыкается об камень. Он его поднимает, и видит на нем желто-синий флаг. Он сдувает с него пыль и прижимает к груди.

"Мы с народом Украины", - подписал он ролик.

Война России против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.