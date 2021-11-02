"Мы реально падали с неба на землю": известный украинский телеведущий едва не попал в авиакатастрофу

Анатолий Анатолич с женой / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми поехали в отпуск в Египет.

В частности, во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.

Как рассказал ведущий на своей странице в Instagram, он заподозрил неладное, когда увидел, что ободок иллюминатора у него был плохо закреплен и шатался.

"Мы реально падали с неба на землю. Я едва опомнилась. Пережила такой шок. Мы попали в воздушную яму, но не обычную, а какую-то гипер-длинную. Мне казалось, мы летели вечность вниз. Я держала на руках манюню. Алиса плакала, Лола плакала, другие дети кричали. Пока прилетели, мы поседели", - написала жена телеведущего Юля.

Кроме того, в аэропорту Шарм-эль-Шейха семью ждало новое испытание. В частности, были толпы народа, огромные очереди и полное отсутствие сервиса. Также, чтобы забрать багаж, им понадобилось два часа.

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Ранее писали, что 15 октября пассажиры рейса SkyUp PQ8502, который должен был лететь из Хургады в Киев, пожаловались на задержку в 4 часа.

Как оказалось, полностью забитому самолету пришлось забирать дополнительную пассажирку – женщину с положительным ПЦР-тестом, которая прилетела на том же самолете из Запорожья.

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