Музыкант популярной украинской рок-группы воюет на стороне оккупантов

Группа Тиф из Луганска была известна во всей Украине с 1989 года.

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Роман Кравчук из группы Тиф стал солдатом армии страны-агрессора / коллаж: Главред, фото: twitter.com/OttoHansWolf1, фото со страницы Тиф в Facebook

Украинский музыкант Роман Кравчук, бас-гитарист и бывший участник луганской панк-группы Тиф был замечен в качестве солдата армии страны оккупанта. В социальной сети Х стал распространяться ролик, на котором популярный артист в российской форме передает привет поклонникам и мечтает, чтобы война закончилась.

"Была когда-то в Луганске известная за пределами Луганской области панк группа Тиф. Бас-гитарист этой группы - Роман Кравчук выехал куда-то из Луганска еще до 2014 года и занимал проукраинскую позицию. Но в 2022-м появилось видео, где он воюет на стороне россиян", - гласит подпись к видео.

Видео датировано 2022 годом. Доподлинно неизвестно, живой ли сейчас Роман Кравчук.

видео дня

В комментариях многие, кто раньше был поклонником группы Тиф, выражают свое разочарование выбором бас-гитариста воевать на стороне оккупанта. Другие отмечают, что Кравчук не покидал пределы Луганска, и во время полномасштабной войны его просто отловили и заставили служить стране-агрессору.

Роман Кравчук из группы Тиф стал солдатом армии страны-агрессора / twitter.com/OttoHansWolf1

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