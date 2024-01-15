Музыкант популярной украинской рок-группы воюет на стороне оккупантов

Украинский музыкант Роман Кравчук, бас-гитарист и бывший участник луганской панк-группы Тиф был замечен в качестве солдата армии страны оккупанта. В социальной сети Х стал распространяться ролик, на котором популярный артист в российской форме передает привет поклонникам и мечтает, чтобы война закончилась.
"Была когда-то в Луганске известная за пределами Луганской области панк группа Тиф. Бас-гитарист этой группы - Роман Кравчук выехал куда-то из Луганска еще до 2014 года и занимал проукраинскую позицию. Но в 2022-м появилось видео, где он воюет на стороне россиян", - гласит подпись к видео.
Видео датировано 2022 годом. Доподлинно неизвестно, живой ли сейчас Роман Кравчук.
В комментариях многие, кто раньше был поклонником группы Тиф, выражают свое разочарование выбором бас-гитариста воевать на стороне оккупанта. Другие отмечают, что Кравчук не покидал пределы Луганска, и во время полномасштабной войны его просто отловили и заставили служить стране-агрессору.
Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле сделала заявление про качество культуры страны на болотах, от которого пропагандисты завизжали от обиды.
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