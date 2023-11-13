Музыкант и воин Александр Положинский рассказал об уходе из 47 ОМБр

Украинский певец и бывший участник группы Тартак Александр Положинский с мая 2022 года вступил в ряды ВСУ. Тогда артист был распределен в 47-ой батальон.
Со временем батальон стал боевой 47-ой отдельной механизированной бригадой, в которой Положинский стал командиром отделения. В составе бригады он впервые попал на фронт, прошел боевое крещение, занимался обучением новобранцев. Там же он встретил свое 50-летие и написал свои лучшие, на его взгляд, песни.
Артист на своей странице в Instagram написал, что с февраля мог быть частью родной 47-ой лишь дистанционно - безусловно, он поддерживал связь с сослуживцами и помогал в сборах средств на их нужды, но на прошлой неделе ему все же пришлось распрощаться с 47 ОМБр окончательно.
При этом Александр Положинский опубликовал фото в форме с шевроном 47-ой бригады и отметил, что теперь он находится на службе в новом подразделении ВСУ.
"Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач", - сообщил военнослужащий.
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