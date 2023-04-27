Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

Неадекватный пропагандист не сдерживал слов, говоря о Владимире Зеленском.

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Муж Симоньян набросился на Зеленского / скриншот YouTube

Российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян закатил истерику на росТВ, отрабатывая деньги Кремля.

Не совсем адекватный режиссер не устает повторять нарративы пропаганды. Другому поклоннику войны Борису Корчевниковым он рассказал, что был знаком с Зеленским.

"Сложилась такая ситуация, когда не понимаешь, что от этого клоуна и конченого наркомана Вовы Зеленского, которого я знал лично, можно ожидать. Комик послал народ на смерть", - выдал Кеосаян, но почему-то умолчал, что войну начал российский диктатор Владимир Путин.

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"Он убивает своих граждан, уничтожает страну. Вот о чем я беспокоился, и Маргарита тоже, кстати", - не унимался пропагандист.

Ранее также стало известно о том, что Маргарита Симоньян, видимо уже ощущает близость конца и умирает от страха расплаты за свое вранье и разжигание войны. Так, доказательством агонии и паники стала посылка, которую неизвестные прислали в офис пропагандисткой помойки RT, а также вызванные саперы, полиция и кинологи.

Ранее стало известно, что Симоньян написала на своей странице в социальных сетях: "А ваши бывшие родственники, Филипп, (испражняются - неценз). этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", - сказала она.

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