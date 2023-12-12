Впервые после смерти мужа: мрачную Сандру Буллок подловили папарацци

Она выглядела расстроенной, когда ее заметили в Лос-Анджелесе.

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Сандра Буллок выглядит опустошенной / Коллаж Главред, скриншот

Голливудская актриса Сандра Буллок, которая летом потеряла своего любимого человека, с которым была счастлива 8 лет, впервые попала в объективы фотокамер.

По информации The Daily Mail, она выглядела расстроенной, когда ее заметили в Лос-Анджелесе. Актриса намеревалась заняться профессиональной деятельностью, поскольку ее видели в деловой одежде, когда она выходила из машины на стоянке Warner Bros.

Звезда давно не работала, а ее последними фильмами стали "Затерянный город" и "Сверхскоростной поезд", оба вышедшие в 2022 году.

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59-летняя обладательница премии "Оскар" надела элегантный черный пиджак. Она подчеркнула свои черты лица натуралистичным макияжем.

Последнее ее появление произошло через четыре месяца после того, как она душераздирающе потеряла своего давнего партнера Брайана Рэндалла, который умер в возрасте 57 лет.

Фото Сандры Буллок можно посмотреть тут

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг фильма "Невидимая сторона". Впрочем, Куинтон Аарон заступился за Буллок, и отметил, что актрису винить совершенно не в чем. Сама Сандра, которая недавно похоронила своего возлюбленного, просто разбита из-за того, что фильм теперь так запятнан.

Ранее также стало известно, что Сандра Буллок потеряла своего партнера. 57-летний Брайан Рэндалл болел редким заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом. Актриса последние три года ухаживала за мужчиной и была с ним рядом.

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