"Можно забанить Полякову, но ее голос никогда": Ефросинина поделилась нереальной колыбельной

Песня проникает под кожу, а видеоряд невозможно смотреть без слез

Телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала нападения России на Украину пытается достучаться до россиян и рассказать им правду о событиях в Украине, опубликовала колыбельную Ольги Поляковой.

Соответствующий пост телеведущая разместила на своей странице в Instagram.

"Можно ссыкливо забанить Олю Полякову в Инстаграм, но ее голос никогда! Она ставила мне эту песню за несколько дней до войны, говоря, что чувствует сильные перемены. Мы тогда даже представить не могли, насколько сильные", - поделилась Ефросинина.

Олю Полякову забанили в социальной сети за ее публикации о войне в Украине

Песня содержит оригинальный текст, пропетый Поляковой в духе традиционных украинских колыбельных на мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика. Видео, сопровождающее композицию, смонтировано из реальных кадров военной хроники.

"Обнимайте детей, если у вас есть такая возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние. Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее. Она вызывает образы детишек из всех уголков страны, переживших и до сих пор переживающих бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами – нет никаких сомнений. Слава Украине!" - прокомментировала Полякова видео на YouTube.