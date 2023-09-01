Мозговая показала, как выросла ее дочка от молодого певца Аскерольда

Украинская продюсер Елена Мозговая показала, как подросла ее дочка, которую она родила от молодого украинского певца - Дэвида Аксельрода.
Соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Facebook.
"Ну что ж, прощай лето, мы будем скучать по тебе и ждать встречи. Фото моего солнышка сделано летом, так что пусть останется мне здесь на память", - написала она.
Кстати, тем же фото на своей странице в Instagram поделился и ее муж. "Моя Рапунцель", - подписал он фото.
Ранее бывший муж Мозговой Александр Пономарев написал, что их союз распался из-за неверности Елены. В ответ продюсер на своей странице в Facebook намекнула, что причина расставания была куда сложнее, и с ее последствиями она смогла разобраться лишь недавно.
Ранее также Пономарев впервые намекнул, что в его жизни есть особенный человек. Впрочем, вдаваться в детали наотрез отказался, так как боится сглазить свое счастье. "Все в порядке, поэтому давай это не трогать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя", - рассказал певец Дмитрию Гордону.
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