Мозговая показала, как выросла ее дочка от молодого певца Аскерольда

Елена Мозговая показала свою взрослую дочь в вышиванке.

https://stars.glavred.info/mozgovaya-pokazala-kak-vyrosla-ee-dochka-ot-molodogo-pevca-askerolda-10497535.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая и ее дочка Соля. Коллаж Главред, фото Facebook

Украинская продюсер Елена Мозговая показала, как подросла ее дочка, которую она родила от молодого украинского певца - Дэвида Аксельрода.

Соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Facebook.

"Ну что ж, прощай лето, мы будем скучать по тебе и ждать встречи. Фото моего солнышка сделано летом, так что пусть останется мне здесь на память", - написала она.

видео дня

Кстати, тем же фото на своей странице в Instagram поделился и ее муж. "Моя Рапунцель", - подписал он фото.

Ранее бывший муж Мозговой Александр Пономарев написал, что их союз распался из-за неверности Елены. В ответ продюсер на своей странице в Facebook намекнула, что причина расставания была куда сложнее, и с ее последствиями она смогла разобраться лишь недавно.

Ранее также Пономарев впервые намекнул, что в его жизни есть особенный человек. Впрочем, вдаваться в детали наотрез отказался, так как боится сглазить свое счастье. "Все в порядке, поэтому давай это не трогать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя", - рассказал певец Дмитрию Гордону.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.