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"Моя любимая": Галкин не смог сдержать нежные чувства к Пугачевой на публике

Анна Подгорная
2 марта 2025, 17:33
106
Муж Примадонны показал ее особенное фото.
Алла Пугачева с детьми
Алла Пугачева сейчас - Максим Галкин показал свежее фото Примадонны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Галкин поздравил Пугачеву с ее праздником
  • Шоумен показал жена с широко распростертыми объятиями

Ежегодно первое воскресенье марта семья Аллы Пугачевой отмечает День желтых цветов - праздник начала весны, который учредила сама Примадонна. Традиционно она делает в этот день публичное заявление, которым "разрешает весну".

В этом году обычай особенным образом поддержал ее муж, шоумен и комик Максим Галкин. В своем блоге в Instagram он опубликовал серию снимков из семейных архивов, на котором присутствуют он, его звездная супруга и их дети, с желтыми цветами. Но главным оказалось свежее фото Аллы Пугачевой.

видео дня

В кадре Алла Борисовна в темных джинсах-скинни, ярко-салатовом худи, в шапочке и солнцезащитных очках сидит на пороге дома в окружении цветов (преимущественно желтых). "Поздравляю мою любимую с ее Праздником желтых цветов, с первым воскресеньем весны!" - подписал редкие кадры Максим Галкин.

Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас - Максим Галкин показал свежее фото Примадонны / instagram.com/maxgalkinru

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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