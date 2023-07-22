"Мой сыночка играет с неба": на войне погиб молодой скрипач

На фронте, защищая Украину, погиб молодой и талантливый скрипач, первая скрипка Давид Якушин.

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Давид Якушин погиб защищая Украину / Коллаж Главред, фото Facebook/edd.mcperseyedd.mcpersey

Российские оккупанты убили молодого украинского скрипача Давида Якушина.

О том, что украинский музыкант погиб на фронте на своей странице в Facebook написала мама талантливого исполнителя Оксана Якушина.

Она поделилась видео, где ее сын играет вместе с другими ребятами. "14 февраля 2022 года. Давид Якушин - первая скрипка. Мой сыночка золотой играет для нас. Теперь навечно с неба", - написала она.

видео дня

На видео играет Давид Якушин:

"Как же собратья восхищались его талантом! Тяжелая потеря для семьи, для семьи, для побратимов... Вечная память наш ГЕРОЙ", - пишшут в комментариях сослуживцы парня.

Напомним, 21-летний защитник Украины Максим Деркач из Кировоградской области. Молодой воин ВСУ погиб в прошлом году на фронте в Запорожской области, минируя дорогу для сдерживания врага.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погибли сразу двое медиков из Закарпатья - Владимир Вудмаска и Иван Буцко. Мужчины пошли на фронт добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Погибли герои в один день, спасая жизни своих побратимов.

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