"Мовный срач" в разгаре: Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя

Алексей Арестович опубликовал в Twitter весьма гневный пост, который изобиловал ругательствами, обвинениями и просто фактическими ошибками.

https://stars.glavred.info/movnyy-srach-v-razgare-arestovich-prizval-lechit-protivnikov-tvorchestva-coya-10476469.html Ссылка скопирована

Алексей Арестович вышел из себя по поводу скандала вокруг песен Виктора Цоя / коллаж Главред, фото УНИАН

Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента, решил вывести очередной языковой скандал по поводу творчества советского рок-музыканта Виктора Цоя на новый уровень. И опубликовал на своей странице в Twitter весьма гневный пост, полный оскорблений к "патриотическому сообществу"

Текст Арестовича изобиловал ругательствами, обвинениями и просто фактическими ошибками. К примеру, он почему-то решил, что патриотически настроенные украинцы сравнивают творчество Цоя с песнями легендарной ирландской группы U2 (в то время, как корейско-советского певца чаще всего обвиняют в плагиате творчества английских групп The Cure и The Smiths).

"Больше всего мне бы хотелось, чтобы наше "(псевдо)патриотическое сообщество", взявшее за моду цедить через оттопыренную нижнюю губу "Цой - это жалкий слепок с U2", сама демонстрировала образцы поведения, которыми бы следовало увлекаться", − сказал он.

Причем ближе к концу поста Арестович настолько вошел в раж, что начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

"Я никогда не говорил о маленькой украинской культуре (а то, что вы это подхватили - лишний раз показывает качество дерьма, которое вы держите в своих головах вместо мозгов), но лучшего аргумента в пользу этого тезиса, чем ваше собственное поведение, не существует. Жалкий набор подмен, трусости, нищих психологических защит вроде подмен и обесценивания. Нет, дяди и тети, это не "европейская культура", это психиатрия. И лучший вклад в сокровищницу украинской культуры было бы собрать вас вместе и сослать в школу для дефективных подростков. На лечение. Чем и займемся", − подытожил он.

Скандал с песнями Цоя во Львове

Суть изначального конфликта такова. 2 июня народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа опубликовала в соцсетях видео спора с молодым человеком. Как она объяснила, парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь российские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

4 июня Алексей Арестович опубликовал видеообращение, в котором вступился за одессита. По его мнению, с парнем поступили несправедливо, ведь русскоязычные песни — часть его личности и самоидентификации.

Провал Арестовича и увольнение его из ОП

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.

После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.

Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.

Смотрите интервью об увольнении Алексея Арестовича из ОП:

Вас могут заинтересовать такие новости: