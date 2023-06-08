УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мовный срач" в разгаре: Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя

Дмитрий Видоменко
8 июня 2023, 13:57 обновлено 8 июня, 14:04
242
Алексей Арестович опубликовал в Twitter весьма гневный пост, который изобиловал ругательствами, обвинениями и просто фактическими ошибками.
Арестович, Цой
Алексей Арестович вышел из себя по поводу скандала вокруг песен Виктора Цоя / коллаж Главред, фото УНИАН

Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента, решил вывести очередной языковой скандал по поводу творчества советского рок-музыканта Виктора Цоя на новый уровень. И опубликовал на своей странице в Twitter весьма гневный пост, полный оскорблений к "патриотическому сообществу"

Текст Арестовича изобиловал ругательствами, обвинениями и просто фактическими ошибками. К примеру, он почему-то решил, что патриотически настроенные украинцы сравнивают творчество Цоя с песнями легендарной ирландской группы U2 (в то время, как корейско-советского певца чаще всего обвиняют в плагиате творчества английских групп The Cure и The Smiths).

"Больше всего мне бы хотелось, чтобы наше "(псевдо)патриотическое сообщество", взявшее за моду цедить через оттопыренную нижнюю губу "Цой - это жалкий слепок с U2", сама демонстрировала образцы поведения, которыми бы следовало увлекаться", − сказал он.

Причем ближе к концу поста Арестович настолько вошел в раж, что начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

"Я никогда не говорил о маленькой украинской культуре (а то, что вы это подхватили - лишний раз показывает качество дерьма, которое вы держите в своих головах вместо мозгов), но лучшего аргумента в пользу этого тезиса, чем ваше собственное поведение, не существует. Жалкий набор подмен, трусости, нищих психологических защит вроде подмен и обесценивания. Нет, дяди и тети, это не "европейская культура", это психиатрия. И лучший вклад в сокровищницу украинской культуры было бы собрать вас вместе и сослать в школу для дефективных подростков. На лечение. Чем и займемся", − подытожил он.

Скандал с песнями Цоя во Львове

Суть изначального конфликта такова. 2 июня народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа опубликовала в соцсетях видео спора с молодым человеком. Как она объяснила, парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь российские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

4 июня Алексей Арестович опубликовал видеообращение, в котором вступился за одессита. По его мнению, с парнем поступили несправедливо, ведь русскоязычные песни — часть его личности и самоидентификации.

Провал Арестовича и увольнение его из ОП

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.

После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.

Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.

Смотрите интервью об увольнении Алексея Арестовича из ОП:

Вас могут заинтересовать такие новости:

Виктор Цой Алексей Арестович
Реклама

Главное за день

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся России

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся России

14:40 Мир
Подрыв Каховской ГЭС не спасет РФ от поражения, за полгода юг и восток будут свободны – Маломуж

Подрыв Каховской ГЭС не спасет РФ от поражения, за полгода юг и восток будут свободны – Маломуж

14:05 Эксклюзивы
"Мы и не просим": Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в Украину

"Мы и не просим": Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в Украину

13:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:48

Убили 4-летнего ребенка, папу и дедушку: целая семья погибла от рук оккупантов на Донетчине

14:43

Красота требовала особых жертв: чем советские модницы осветливали волосыВидео

14:40

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся РоссииВидео

14:15

Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий "переобулся"Видео

14:11

Урожай будет радовать до поздней осени: что можно садить на огороде в июне

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:05

Подрыв Каховской ГЭС не спасет РФ от поражения, за полгода юг и восток будут свободны – МаломужЭксклюзив

13:57

"Мовный срач" в разгаре: Арестович призвал "лечить" противников творчества ЦояВидео

13:56

"Мы и не просим": Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в УкраинуВидео

13:13

Три способа на жаркое лето: как можно продлить стойкость духовВидео

Реклама
12:56

Папарацци подловили Ди Каприо в одном ресторане с супермоделью Джиджи ХадидВидео

12:55

По личной просьбе мэра: в Италии отменили концерт путинистки-пианистки Лисицы

12:47

Надо всего 2 вилки: мужчина показал гениальный лайфхак с помидоромВидео

12:32

Галкин поддержал украинцев после подрыва ГЭС и получил море благодарности

12:26

О подрыве не сказали даже своим: перед терактом на ГЭС оккупанты глушили связь - ГуменюкВидео

12:19

Бывшая жена Остапчука раскрыла коварный диагноз и похвасталась новым кавалеромВидео

11:57

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"ФотоВидео

11:40

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭСВидео

11:34

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводахВидео

11:32

Анджелина Джоли серьезно поменяла внешний вид: что случилось

11:06

Гороскоп на завтра 9 июня 2023: Водолеям - богатство, Раки - избегайте толпыВидео

Реклама
10:48

"Количество взрывов невозможно посчитать": ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке

10:33

Путин попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США: в Сети раскрыли подробности

10:05

Украинская сеть кинотеатров вошла в рейтинг топ-50 в ЕвропеФото

10:00

Русская элита недовольна Путиным и его шансами в войне с Украиной - BloombergВидео

09:51

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд

09:50

Женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляетВидео

09:36

В боях за Украину погиб молодой защитник из Львовской области

09:22

Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денегВидео

08:58

Генерал РФ был пьян: в Сети рассказали, кто дал отмашку подорвать Каховскую ГЭС

08:49

"Будет еще хуже": Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС – Пионтковский

08:42

Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профиВидео

08:42

Геноцид Левобережья: россияне нарушили Конвенцию ООНмнение

08:38

Как оформить отсрочку от мобилизации военкомате: объяснение адвоката

07:56

Армия РФ потеряла первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISWФотоВидео

07:55

Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэрВидео

07:20

Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

06:38

Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый домВидео

06:17

Подрыв Каховской ГЭС: какие вызовы стоят перед Украиной?мнение

05:00

"Подраспухла": певица Валерия расправила щеки

04:30

"Центр не управляет ситуацией": уже есть первый признак начала развала РФ – ОгрызкоВидео

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 8 июня: что произошло в мире и кого поздравлять

03:43

Стала неузнаваемой: дива Кончита Вурст кардинально сменила имидж

03:13

Гениальные хозяйки в СССР мыли окна уксусом, а посуду - содой: в чем секрет

02:40

Гражданская война в России: Эксперт объяснил о ситуации в Белгороде

01:55

Не только для остановки контрнаступления: эксперт объяснил, зачем РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

00:21

"Я отдаю приказы": Зеленский сказал, причастна ли Украина к событиям на территории РФ

00:03

"С бабушкой трудно работать": популярный российский артист унизил Долину

07 июня, среда
23:42

"Я зверь": голливудская актриса показала, как бреет свое лицо

23:41

"Человек-паук" Том Холланд "сломался": актер прекращает карьеру

23:37

Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять